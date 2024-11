Marixa Balli reveló cuál es el particular vínculo que tiene con la novia de Gabriela Sabatini

En este sentido, mientras en el ciclo LAM, América Tv, analizaban el testimonio de Oriana hablando sobre este tema y la fuerte interna en la familia, Marixa Balli contó cuál es el vínculo que tiene con Luján Grisolia, pareja de Gabriela, y sorprendió a todos sus compañeros.

“Es divina la novia de ella, yo hice taekwondo con ella mucho tiempo y es un sol”, indicó la panelista sobre de dónde conoce a la novia de la ex tenista.

Y Yanina Latorre profundizó: “A Gaby le costó mucho hacer públicas sus elecciones, la familia la tenía… Yo me acuerdo, le metieron de ‘novio’ a Ricky Martin, a Leo Montero y tengo un amigo mío también que era instructor, fue novio de ella. No debe haber sido fácil, es de nuestra generación que era más difícil”.

Gabriela Sabatini siempre mantuvo un perfil bajo en los medios a pesar de su exitosa carrera deportiva de la cual se retiró de manera profesional en 1996.

Se conoce que su pareja Luján Grisolia es una exitosa licenciada en marketing, que la llevó a recorrer varios países por trabajo y hace unos años están juntas.

La angustia de Oriana Sabatini al hablar de la ausencia de su tía Gaby en su boda: "Es triste"

El 20 de julio de este año Oriana Sabatini tuvo una boda soñada junto a Paulo Dybala pero la ausencia de su tía Gaby empañó la gran noche. Después de algunos meses, la cantante habló por primera vez en LAM, América Tv, acerca de esta polémica interna familiar.

“Algo que me gustaría aclarar es que lo escuché a Ángel decir que no le había mandado invitación a mi tía. El siempre da buena información pero se equivocó, y de hecho estuve muy cerquita de mandar las capturas de pantalla para mostrarle porque no tengo ningún problema con mi tía”, explicó.

En tanto, remarcó: “Si le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo”.

“Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”, confesó.

Sin embargo, reflexionó: “Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no queres estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no”.

“Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", agregó.

Por último, aseguró que toda su familia se encontraba angustiada por la situación y negó estar al tanto de los motivos que llevaron a la tenista a tomar esta decisión. "Me encantaría que me lo expliquen, si no hay ganas no pasa nada, pero no lo sé”, sostuvo.