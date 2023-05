Marcela Tauro habló sobre la salud de Jorge Rial y reveló qué pensó al enterarse de su internación

Lo cierto es que en charla con Socios del Espectáculo, El Trece, Marcela Tauro se refirió a la salud del conductor y cómo se enteró de la noticia de su internación.

"Me enteré el sábado a la noche, no puedo decir quién me lo informó, me llegó que estaba internado y que estaba mal. Estaba en mi casa", indicó la periodista de Intrusos, América Tv.

Y remarcó qué pensó en ese instante: "Primero no lo creí, no sabía que había viajado a Colombia, y cuando me fui enterando un poco más hablé con la producción de Intrusos. Layús (Pablo) habló con la familia".

"Hasta las 12 de la noche las noticias no eran muy buenas. Prefiero no contar si le mandé mensaje a Jorge o no, hay cosas que me las guardo para mí", indicó Tauro, quien no terminó del todo bien su vínculo laboral con Rial, con quien compartió muchos años programa en el clásico ciclo de espectáculos de América Tv.

El último parte médico de Jorge Rial: "Las próximas 48 horas son cruciales"

Jorge Rial se recupera tras haber sufrido el sábado un infarto agudo de miocardio en Bogotá, Colombia. Y luego de pasar la noche con respiración asistida, en las últimas horas fue extubado y manifiesta una evolución favorable de su dolencia cardíaca.

“Ya está extubado (le sacaron el respirador) con descenso de los inotropicos (drogas para mantener la presión arterial) y buena evolución”, señaló el cirujano vascular Rodrigo Salemi. Junto al conductor está Guillermo Capuya, médico personal de Rial.

Jorge Rial permanece internado en la Clínica del Country de Bogotá desde la tarde del sábado. Se comunicó con sus hijas Morena y Rocío a través de audios.

Las jóvenes viajaron de urgencia una vez que se enteraron de la noticia y acompañan a su padre desde que arribaron a la capital de Colombia.

Rial, de 61 años, fue sometido a un cateterismo y le colocaron un stent tras un infarto agudo de miocardio por el que tuvieron que reanimarlo.

Es la tercera vez que le implantan el dispositivo para desobstruir una de sus arterias. La primera fue en 2010 y la segunda en 2014. En 2020 una descompensación lo obligó a abandonar sus tareas radiales y evaluaron colocarle un marcapasos, pero se solucionó con reposo.