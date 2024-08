Quién fue el participante que casi queda eliminado pero tuvo una chance más en Survivor Expedición Robinson

La candidata a irse era, en realidad, la jugadora más odiada por el equipo rojo: Inés Lucero. Sin embargo, la fueguina ganó el collar de inmunidad individual y nadie pudo votarla.

“Me lo imaginaba. Lo pude llegar a pensar y no es impactante en mi cabeza. Cuando Inés ganó la inmunidad individual y porque yo dije que ya me sentía realizado con la experiencia. Siempre fui sincero y siempre va a convenir que esté acá alguien que quiera darlo todo. Sabían que si me iba no tendría problema”, expresó el nieto de Carlos Monzón después de que el conductor Marley le anunciara que era el último eliminado.

Luego de despedirse de sus compañeros, en el camino, Agustín encontró un sorpresivo mensaje que decía: "Tu aventura no termina. Te queda una chance del alcanzar la unificación. Se llama la Isla del Muerto".

Instantes después, el joven fue trasladado a una isla en la que debe sobrevivir solo hasta que le toque competir por un lugar en el certamen. "En la Isla del Muerto me siento la persona más viva", reflexionó Agustín ante esta nueva oportunidad.

Se filtró quién ganará Survivor Expedición Robinson por error y los fans se indignaron

Los seguidores de Survivor, Expedición Robinson, se percataron que a Telefe se le escapó quién sería el ganador del desafío y todo fue indignación. Por error, mostraron al participante que se llevará la victoria y se hizo viral en redes sociales.

Este fin de semana, en Survivor, Expedición Robinson, Marley anunció: “Ahora es crucial tener este collar en el cuello o ganar el ídolo de inmunidad que anda por ahí y no lo encuentran”.

Sin embargo, le entregó el tótem de inmunidad que ganó el equipo amarillo y que lo salva de ir al Consejo.

Tras esto, el animador advirtió que “hay un ídolo de inmunidad todavía oculto, nadie lo encontró todavía”. “Les recomiendo acelerar la búsqueda porque es importante tener esa protección y, por supuesto, mañana (lunes) nos vamos a encontrar para este juego de inmunidad y ganarse este collar”. Además, indicó que se llevará a cabo el Consejo Tribal y, de siete participantes, van a pasar seis.

Desde el perfil de LAM en Twitter (@elejercitodelam) señalaron que a Telefe se le escapó un error y mostró quién ganará el desafío. Se trata de Inés, quien será la próxima en llevarse la inmunidad.