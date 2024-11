Quién fue el último participante que se despidió de Bake Off Famosos

En la última prueba, Edul preparó fosforitos que no lograron convencer a los chefs. Hizo unos salados de colita de cuadril, queso provoleta y rúcula, y otros dulces de batata con licor a base de cáscaras de naranja y gajos de esa misma fruta.

“Me duele mucho más que la primera vez. En el medio recibí todo el cariño de la gente y me sorprendió. Traté de aprender y creo que mejoré muchísimo. No es el nivel de otros, pero en mi nivel es un montón y lo di todo”, expresó el comunicado luego de enterarse de su eliminación.

“Me duele irme hoy por mis compañeros y la gente que me bancó. Me llevo en el corazón haber pasado por este programa espectacular que me enseñó mucho”, aseguró Edul.

El picantísimo comentario de Wanda Nara a Camila Homs sobre la Selección en Bake Off: "Yo sería Yiya Murano"

Este martes, en Bake Off Famosos (Telefe), los participantes tuvieron que preparar empanadas para homenajear a la Selección Argentina y la conductora Wanda Nara le hizo un picantísimo comentario a Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul.

"¿Cami, de qué gusto harías las empanadas para la Selección? No puede ser algo que los mate", le consultó filosa la empresaria. Acto seguido, Homs y sus compañeros no pudieron contenerse de la risa y estallaron a carcajadas.

"O sea, es un homenaje. Yo sería Yiya Murano, si soy vos", disparó Wanda. "Le haría empanadas a mis hijos que son super hinchas de la Selección, De pollo que son sus favoritas", contestó la novia del futbolista José Sosa.

"La pica fuerte Wanda, eh", comentó en su entrevista individual Vero Lozano al escuchar el divertido comentario de la presentadora.