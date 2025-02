Quién fue la última participante eliminada por el voto positivo del público en Gran Hermano 2024

Luego, el presentador volvió a entrar a la casa y anunció que Ulises Apóstolo, Lourdes Ciccarone y Chiara Mancuso continuaban una semana más en el juego. A su vez, Del Moro informó que Katia 'La Tana' Fenocchio, Santiago Algorta y Luciana Martínez bajaban de placa.

Más tarde, el animador anunció que Martina Pereyra y Brian Alberto seguían en el juego. Inmediatamente, Del Moro regresó a la casa y reveló que Sofía 'Sopa' Buscio debía dejar el reality. Por lo tanto, Jenifer Lauría continuará en el certamen una semana más.

“Gracias. Los quiero. Rómpanla toda. Jueguen. Nos vemos a la salida. Los quiero mucho”, se despidió Sopa de sus compañeros antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país.

Furia analizó la casa de Gran Hermano y liquidó a Chiara por su actitud con Ulises

Este viernes Furia debutó como panelista en la Noche de los Ex (Telefe) y sorprendió con categórico análisis sobre la casa, que tuvo como principal punto a Chiara Mancuso.

Mientras se mostraba la clásica fiesta de los viernes, Juliana vio bailando muy amistosos a Chiara y Ulises, lo cual le generó ciertas sospechas acerca de la jugadora.

“Chiara lo expuso bastante a Ulises en todo momento así que me resulta raro que hoy esté bailando con el. Muy de falsa”, disparó tomando partido por el joven de Córdoba.

Acto seguido, expresó: “Lamentablemente no está copado porque el público lo está viendo pero si, todos van a ir contra Ulises. A mí me ha pasado en mi juego que es por semanas, te van a ir buscar y cuando ven que no te sacan, van a probar con otro”.

“Si es su personalidad o juego no lo sé. Tiene una prioridad que es que actriz", agregó minutos más tarde definiendo a Mancuso como el "joker" de la casa.