Quién se convirtió en el primer finalista de Gran Hermano

La primera parte de la prueba consistió en un juego de preguntas y respuestas sobre esta edición de Gran Hermano. Darío solamente consiguió responder tres preguntas correctas. En tanto, Nicolás y Emmanuel contestaron todas bien.

El participante más grande no logró superar la prueba y quedó nominado para el domingo. El peluquero y Nicolás pasaron a una segunda etapa en la que tuvieron que participar de un memotest gigante y formar la palabra 'finalista'.

Luego de una ardua búsqueda de las letras que formaban la mencionada palabra, Nicolás se convirtió en el primer finalista. Y Darío, Emmanuel y Bautista quedaron nominados para el próximo domingo. ¡Felicitaciones, Nicolás!

La Tora rompió el silencio tras su fuerte cruce con Furia en los camarines de Gran Hermano: "Se la da de..."

Lucila 'La Tora' Villar habló en el streaming de Telefe sobre su feroz cruce con la exparticipante Juliana 'Furia' Scaglione en los camarines de Gran Hermano.

"Todo el tiempo queriendo tener razón y no escuchando al otro. El juego televisivo cambia, no es el mismo de adentro de la casa", opinó Ariel Ansaldo sobre la actitud de la tatuada tras su salida de la casa más famosa del país.

"No, y es complejo para que se entienda el punto de cada uno, porque no todo el mundo puede resumir tan fácilmente su idea. Y con tantas personas ahí se discute... a veces nosotros, somos tres gatos locos, y nos pisamos. Es difícil", acotó Sol Rivas.

"Obvio, es difícil", expresó La Tora, hizo silencio, suspiró y agregó: "No voy a hablar, quiero tranquilidad. El día que hable... mientras tanto no puedo. ¿Qué decirles?"

"Hay personas que son complicadas en televisión porque no se amoldan a lo que se está hablando, es así", sumó Rivas. Fue entonces cuando La Tora disparó: "A mí me extraña como gente que se la da de jugadora no entiende que afuera son personas, esto es un reality show. ¿Cómo todos los pibes se bancaron el hate y todo y después otras personas no se banquen eso? ¿Justo vos con tu carácter no te la bancás? Me parece algo raro".

Luego, Rivas le consultó: "Se cruzaron ayer en maquillaje. Quiero saber quién ganó". Sin embargo, La Tora no quiso dar detalles y le respondió: "Después te cuento fuera del aire".