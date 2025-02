Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024 tras el ingreso de los nuevos participantes

Además, al inicio del programa, el conductor Santiago del Moro explicó que los "nuevos" votarían en el confesionario, mientras que los "originales" lo harían cara a cara.

Los participantes, en el confesionario

Delfina de Lellis votó a Eugenia Ruiz (2) y a Lorenzo de Zuani (1).

Gabriela Giantassio nominó a Delfina (2) y a Martina Pereyra (1).

Eugenia fue por Luciana Martínez (2) y Santiago 'Tato' Algorta (1).

Selva Pérez nominó a Saif Yousef (2) y a Eugenia (1).

Saif votó a Ulises Apóstolo (2) y a Delfina (1).

Santiago 'Bati' Larrivey le dio dos votos a Chiara Mancuso y uno a Katia 'La Tana' Fenocchio.

Lorenzo nominó a Delfina (2) y a Ulises (1).

Marcelo Carro fue por Delfina (2) y a Sandra Priore (1).

Lucía Patrone votó a Eugenia (2) y a Delfina (1).

lourdes_gh.jpg

Los nominados, cara a cara

Lourdes le dio dos votos a Eugenia y uno a Marcelo.

Brian nominó a Saif (2) y a Eugenia (1).

Luca votó a Marcelo (2) y a Gabriela (1).

Renato fue por Saif (2) y a Marcelo (1).

Luz nominó a Katia (2) y a Delfina (1). (Votos anulados por Giuliano Vaschetto)

Katia fue por Eugenia (2) y a Chiara Mancuso (1).

Chiara votó a Katia (2) y a Juan Pablo de Vigili (1).

Juan Pablo nominó a Chiara (2) y a Marcelo (1).

Sandra Priore fue por Eugenia (2) y Marcelo (1).

Martina nominó a Marcelo (2) y a Katia (1).

Ulises votó a Saif (2) y a Marcelo (1).

Luciana le dio dos votos a Delfina y uno a Lorenzo.

Tato nominó a Bati (2) y a Marcelo (1).

Por lo tanto, quedaron nominados de manera parcial Brian, Renato, Luca, Luz, Selva, Eugenia, Delfina, Marcelo y Saif y ellos deberán enfrentarse el domingo en una placa negativa.

nominados_gh_2024.jpg

El enojo de Santiago del Moro con Brian en pleno vivo por su comentario sobre Selva: "Dejame terminar a mí"

Este martes, en Gran Hermano 2024 (Telefe), los participantes "originales" vivieron un tenso cruce con la nueva jugadora, Selva Pérez. En medio del conflicto, Brian Alberto le cantó las 40 a la uruguaya y el conductor Santiago del Moro lo frenó.

"La verdad es que me molestó tu comentario", le dijo Brian al presentador. "Que me dijiste 'tampoco es que te dio un almohadonazo'. La verdad es que no. Pero si yo no se lo permito, no tiene por qué hacerlo", explicó el participante que se había quejado previamente del beso que recibió de Selva por la mañana al despertarse.

"No. Ahora dejame que yo te explique: está en todo tu derecho que te moleste y que te joda, y se lo decís a ella. Ahora, una persona que llega a la casa, te levanta, te dice 'buen día' y te da un beso no me parece una agresión. Si a vos te molesta se lo decís", remarcó el presentador y Brian lo interrumpió: "Pero en ningún momento dije que era una agresión".

"Pará, dejame terminar", siguió Del Moro enojado. "Y espero que no lo haga más, si es que te molesta. Ahora, me parece que tiene que ver con la persona que lo hace. A vos te molesta Selva, haga lo que haga. Y está bien que te moleste, eso es parte de lo que vos sentís. Me parece que tampoco es para agarrarse de eso y decirle 'nadie puede tocar el cuerpo de nadie'. Me parece que está llevando a otro lado una cosa muy chiquitita", sostuvo el conductor.

"No, estoy tratando de decir que hay que respetar. Si yo no quiero que me dé un beso, no quiero que me lo dé", le respondió firme Brian. "Está perfecto, si te lo da mañana, Brian, está mal. Me parece que ella no lo hizo con mala leche", le sugirió Santiago.

"Lo entiendo y se lo acepto. Pero se lo estoy diciendo bien. Te estoy contando la intensidad que tiene, que me despierto con una señora al lado que me da un beso, que no la conozco y me parece raro", continuó Brian.

"Otra cosa. Chicos, basta con lo de señora o no señora, ahí son todos iguales. No quiero escuchar un comentario más 'esta señora, esta señora', como si fuera un insulto, un delito ser grande", advirtió al final Del Moro.