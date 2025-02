La palabra de Jenifer de Gran Hermano 2024 tras su escandaloso video golpeando a Ricardo Centurión

Y siguió: "Yo le dije 'bueno, por favor, no te metas en problemas', porque hacía poquito había pasado lo de la denuncia de Vélez con todos los jugadores. Más tarde, le escribo y le digo: 'me escribió tu familia que vamos a ir a comer, qué onda'. Yo le seguía escribiendo y él no me respondía".

"De repente, me llega a Instagram un video donde él estaba en un barco con un montón de chicas, él estaba en shorts, gritando, y las chicas, en malla. Yo le escribo, nunca volvió a mi casa", contó.

"Él volvió recién el 8 de febrero. Nunca me contestó, de hecho, me había bloqueado. Yo estaba embarazada de cinco meses", detalló.

Luego, afirmó: "Obviamente que está mal la violencia, yo estaba super enojada. A mí me llegó de todo, además de ese video". Ahí, el conductor Ángel de Brito le consultó: "¿Y él de dónde venía?".

"Él venía de gira", aseguró Jenifer. Y dijo sobre las imágenes del video: "Él se tiró, porque cuando yo le pegué él se quedó parado, y cuando salió la madre ahí se tiró al piso".

"¿Ah, no quedó noqueado?", le preguntó De Brito. "Es mentira eso. Lo de que estuvo tirado diez minutos es mentira. La hermana salió y me quiso pegar", le contestó Jenifer. "Mirá si con un cachetazo mío voy a voltear a una persona de 1 metro 80", agregó.

También, remarcó: "Fue la única que yo reaccioné de esa manera. Y me la hizo padecer. Después de cuatro días volvió a mi casa, agarró sus cosas y se fue. Y me dejó sola, embarazada. Luego, cuando se le antojó, volvió, yo, obviamente, estaba enamorada y quería estar con él. No me importó todo lo que hizo".

Embed

La comprometedora foto de Jenifer y Nano que causó polémica tras su salida de Gran Hermano

Este domingo una nueva gala de eliminación tuvo lugar en el reality de Gran Hermano (Telefe) y con el 60.4% de los votos Giuliano Vaschetto se convirtió en el último participante en abandonar la casa.

El joven de Santa Fe venía de perder el repechaje contra Renato pero luego de la expulsión de Jenifer Lauría el pasado viernes tuvo una segunda oportunidad en el juego. Sin embargo, por decisión del público, terminó durando menos de lo que esperaba.

De esta forma, Nano se despidió anoche de sus compañeros y este lunes se viralizo una foto de él compartiendo una tarde de pileta junto a Jenifer, con quien tuvo una historia de amor dentro de la casa.

“Nano y Jenifer juntos. ¿Él no debería estar aislado?”, plantearon desde las redes de @elejercitodelam al momento de dar a conocer la imagen.

Inmediatamente, esto generó una gran polémica y se armó un debate en las redes entre quienes pensaban que el joven no necesita aislamiento y quienes sostenían que era parte del reglamento.