Quiénes son los dos participantes que quedaron fulminados tras la jugada de Ulises en Gran Hermano 2024

Luego, minutos antes de la medianoche, el conductor Santiago del Moro le anunció al líder de la semana otro "beneficio", un clásico del reality: la autonominación.

"Vuelve, solo por hoy, la autonominación o autofulminante. Es decir, el líder va a poder autofulminarse en este mismo momento y mostrar el pedazo de líder que es y medirse en placa, como lo han hecho muchos. Se acuerdan que en su momento muchos lo usaban como estrategia", le explicó Del Moro a los analistas.

Acto seguido, el presentador ingresó a la casa, le comunicó el riesgoso beneficio y Ulises decidió no utilizarlo: "Me vengo probando desde el 2 de diciembre, no me hace falta una prueba más".

Gran Hermano 2024: Ulises se impuso en la prueba y obtuvo un "súper beneficio"

Este martes, Ulises Apóstolo se convirtió en el líder de la semana en Gran Hermano 2024 luego de la dura prueba, en la cual se enfrentó en una final muy reñida con Claudio Di Lorenzo y Andrea Lázaro.

Cuando comenzó la gala, Santiago del Moro le anunció al cordobés qué obtuvo tras su victoria en dicho desafío. "Tenés un 'súper beneficio' que es el voto invertido. Tus votos van a valer más que le resto: 4 y 2", indicó el conductor.

"Y el 'súper beneficio' es que un jugador tendrá inmunidad y dos serán fulminados. Es decir, vas a darle inmunidad a uno de los jugadores y después tenés que fulminar a dos", detalló.

Santiago Del Moro le recordó a Ulises que Brian Alberto ya estaba en placa por haberse tentado en abrir el kiosko sin autorización de Gran Hermano.

"Pensá bien lo que vas a hacer, pero no hables con nadie", fue el consejo que le dio el conductor al líder de la semana.