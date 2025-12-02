Marcela Tauro confesó su edad y mandó al frente a todo el panel de Intrusos

Embed

Claro que la cosa no quedó allí, porque acto seguido Karina Iavícoli confesó 54 años, al igual que Pablo Layus, mientras que Paula Varela se resistía a blanquear su edad. “¡No lo voy a decir!”, disparó tajante por lo que Rodrigo Lussich no dudó en acudir a su teléfono celular para ver si en internet aparecía su fecha de nacimiento.

“Según Google, una nota de MN, en el 2023 decía ‘A sus casi 43 años, Paula Varela’…. Entonces tenés 46, Paulita”, leyó el conductor uruguayo, si bien Karina Iavícoli encontró otra que aseguraba que tenía 51 años. “Yo ya pasé los 40”, deslizó entonces Paula sin dar mayor precisión y tratando de cambiar de tema.

Por último, cuando llegó el turno de la cumpleañera, Andrea Taboada se mostró molesta y admitió que quiere contarlo públicamente. Asimismo, allí recordó que durante varios años Yanina Latorre le pedía al aire en LAM que lo dijera públicamente. No obstante, algunos arriesgan que ayer habría cumplido 52 años.

Cómo la experiencia mística que reveló haber tenido Marcela Tauro tras el accidente de Thiago Medina

Allá por el mes de septiembre, cuando el ex Gran Hermano Thiago Medina sufrió un accidente a bordo de su moto que lo tuvo varias semanas internado en terapia intensiva, en las que debió afrontar varias operaciones y muchos creyeron que no lograría salvar su vida, fue la periodista Marcela Tauro quien compartió en Intrusos (América TV) una experiencia personal similar vivida por su expareja, José María Álvarez, donde destacó el valor de la fe en momentos críticos y aseguró que la cadena de oración es "fundamental".

"Yo tuve un caso parecido con el papá de mi hijo. También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, le tocó ese hospital. Mucho tiempo de internación y un cuadro bastante parecido al de Thiago. Al principio se había complicado y después salió. Hay que estar, hay que rezar. La cadena de oración es fundamental", recordó la panelista.

Tauro remarcó que muchas personas se han sumado a la cadena de oración por Thiago: "Me consta que hay mucha cadena de oración porque hay mucha gente que la está haciendo y me ha escrito por Instagram".

Además, mencionó que en su caso, la espiritualidad fue clave: "Hay misas, cada uno en el credo que lo consideren. En el caso nuestro funcionó mucho los tres hijos y la primera mujer y yo, que íbamos permanentemente".

Luego, compartió detalles de lo que hizo durante la internación de su expareja: "A mí me dijeron que tenía que hacer. Llevé agua bendita, entré con mi hijo y le dije que le hablara. Le hablábamos, mientras le ponía agua bendita en los lugares que me habían asesorado, le dejé un rosario y una virgen. Yo tenía en ese momento, la virgen de Schoenstatt, que me había llegado a casa. Y que la tiene todavía".

Ante la consulta de uno de sus compañeros sobre el tiempo de internación, respondió: "Estuvo internado en Malvinas Argentinas, que se portaron re bien, cuarenta y pico de días y después pasó a una clínica privada. Después estuvo un año en su casa porque también le quitaron el bazo y le dieron unas vacunas especiales".

Por último, Tauro remarcó: "Hoy está perfecto, está trabajando", y reafirmó su creencia: "Los milagros existen".