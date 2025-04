Rating: el tremendo promedio que hizo LAM con el escándalo de Lizy Tagliani y Viviana Canosa

Esto provocó no solo que su programa suba en materia de rating sino que modificó todos los números de los programas de espectáculos.

LAM en América TV logró el rating más alto llegando a un promedio final de 5.9 puntos con picos de 6.9. Le ganó a Telenoche (El Trece) que hizo 4.2 puntos y a Bendita que registró 3.9 puntos.

Antes, Sálvese quien pueda con Yanina Latorre hablando con Canosa vía telefónica, cosechó un rating de 4.4 puntos. Le ganó a Los 8 escalones (El Trece) que registró 4.2 puntos y a Telenueve que hizo 2.7 puntos.

A la tarde, Intrusos también logró una muy buena marca con 3.2 puntos ganándole a Los profesionales de siempre (El Nueve) que hizo 2.5 puntos.

Por su parte, Viviana en vivo (El Trece) logró 4.8 puntos. Si bien Canosa mejoró su promedio, no pudo vencer a Cortá por Lozano (Telefe) que obtuvo 7.2 puntos.

viviana canosa lizy tagliani 2.jpg

Viviana Canosa denunció que Lizy Tagliani teme quedar involucrada en la causa de Marcelo Corazza

Días atrás, Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani, con quien en el pasado supo tener una amistad. "Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó la conductora de Viviana en vivo.

Ante las declaraciones de la periodista, la capocómica se volcó a sus redes para contestarle: "Me llegan un montón de capturas y mensajes de lo que están diciendo de mí. Quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición. A partir de ahora, de ver cuáles son los pasos a seguir. Quien quiera creerme que me crea".

Este lunes, Viviana Canosa habló en su programa del descargo de Lizy. "La acusan de chorrar y ella está calma. Es una desmentida que parece confirmar todo. Si yo soy inocente, mi verdad la grito a los cuatro vientos", consideró.

En el ciclo de El Trece, la conductora hizo una fuerte afirmación sobre su ex estilista, a quien vinculó con Marcelo Corazza, el ex Gran Hermano que es investigado por presunta corrupción de menores. "Marcelo Corazza puede ser condenado a 15 años de prisión, pero está en su casa, esperando el juicio. ¿Por qué? ¿Quién es su padrino? ¿Tendrán miedo que la mier... suba y manche a gente muy poderosa?", comenzó diciendo.

"Y todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", siguió.

Viviana Canosa aseguró que en Lizy no sería la única preocupada en los pasillos de Telefe. "Habría mucho temor en el canal que están todos contratados de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano", remarcó.

Al finalizar, la conductora sumó un inquietante interrogante. "¿Qué tendrá que ver la mano derecha de un conductor de ese canal con esta especie de trata de personas, tráfico de menores y prostitución?", cerró.