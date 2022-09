Rating: Jorge Lanata logró ganarle, por una mínima diferencia, a La Voz Argentina 2022

La Voz Argentina 2022 (Telefe) obtuvo 11.5 puntos de rating y PPT con Jorge Lanata en El Trece logró 11.6 puntos de rating con picos de casi 13 puntos.

Antes, Pasapalabra (Telefe) con Iván de Pineda logró 8.9 puntos de rating y 100 argentinos dicen obtuvo 5.7 puntos.

En El Nueve se destacó Vico para vos con 2.3 puntos. Por su parte, en América lo más visto fue Es domingo con 1.3 puntos. En la TV Pública lo más visto fue La final de TC con 0.8 puntos y en Net TV lo mejor de Editando tele logró 0.4. Por último, en Bravo TV, Querer sin límites hizo 0.0.

Telefe ganó el día domingo con 6.4 puntos de promedio, El Trece hizo 5.7 puntos, El Nueve 1.1, América 1.1, La TV Pública 0.5, Net TV 0.3 y Bravo TV, 0.0.

Jorge Lanata repudió pero puso en duda el atentado a Cristina Kirchner

Jorge Lanata cuestionó en su programa del domingo por la noche, PPT, El Trece, el atentando que sufrió el jueves pasado Cristina Kirchner en la puerta de su casa. Ese día, Fernando Sabag Montiel se coló entre la gente que la esperaba para saludarla, sacó un arma e intentó dispararle. El tiro no salió y la Justicia investiga todo lo que sucedió.

Al respecto de esto se refirió el periodista, que indicó "El atentado no la volvió inocente", dijo, por el juicio de Vialidad que está siendo juzgada la mandataria.

"El mismo viernes el Gobierno encontró a los culpables: éramos nosotros", dijo Jorge y mostró la imagen de una pistola y que en el orificio es un micrófono: "Increíble que se hayan animado a semejante brutalidad", reflexionó al respecto.

"El Gobierno desechó de plano la teoría del loco suelto y extendió la inocencia de Cristina como víctima del atentado a todo lo demás. De golpe, el atentado demostraba su inocencia en el juicio de obra pública, con los hoteles y con los cuadernos. Esto lo dijeron [Axel] Kicillof, Vilma Ibarra, Mempo Giardinelli, Raúl Kollmann, Mayra Mendoza, y siguen las firmas", continuó.

“El kirchnerismo insiste en confundir algunos términos y hay que volver a aclararlos. La democracia somos todos, no es solo el Gobierno. Somos todos. El pueblo somos todos. El Estado somos todos. El atentado fue un hecho lamentable, nadie puede estar de acuerdo con la muerte. Ya hubo mucha muerte en la Argentina", sumó el conductor.

"Ojalá Cristina se recupere rápido de este incidente, pero frente al río revuelto que esto provocó, hay que decir que no es todo lo mismo. El atentado no la volvió inocente", pidió Lanata e indicó: "El atentado no la volvió inocente".