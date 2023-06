La extrema decisión que tomó Cecilia Milone para poder estar en la primera fila de un recital: "No llegué a..."

"Fue así, yo ya había descubierto el sonido de Mariano Mores en algún programa de televisión de estos onmnibus. Me volví loca con ese sonido de orquesta, yo amaba la comedia musical. Yo miraba con mi padre las películas de viejos musicales. Yo moría con esas orquestas y no sabía inglés. Cuando yo escucho Mores que era medio tango, lo venía investigando, mi abuelo era muy 'gardeliano', en mi casa se escuchaba tango, y escucho esa mezcla sinfónica, me volví loca y quería ir a verlo al teatro", relató.

"Entonces, mis padres me dieron plata para comprar las entradas y me fui a hacer la fila, los que estaban haciendo la fila eran grandes, era un poco sorprendente yo entre la gente. Alguna vez había visto a mi padre hacer eso para conseguir entradas para Lola Flores", contó Milone.

"Me acerqué a la boletería del teatro Metropolitan con mi plata y lo miré al boletero y le dije: 'deme tres entradas', y le puse plata, pero bastante plata. Y le dije: 'Pero de las buenas'. El tipo me larga una carcajada, porque si bien yo era alta, era menudita siempre parecía de menos. El tipo se muere de risa y me dice: '¿Qué serían de las buenas para vos?'. Le digo: 'Primera fila al centro'. El tipo las sacó de abajo, que los boleteros antiguamente, los que son de teatro saben, las tenían encanutadas para coimear, las sacó y no me las cobró", cerró la cantante.

El día que Alejandro Lerner conoció a su ídolo: "El shock era..."

Alejandro Lerner pasó por Noche al Dente (América TV) y habló sobre la espectacular anécdota que tuvo con Stevie Wonder en un local de instrumentos en California.

En el programa conducido por Fer Dente, en el segmento El disco de tu vida, Lerner eligió el tema Over Joyed, de Wonder, y ahí recordó la vez que lo conoció.

"A Wonder le pude dar la mano. Me shockeé tanto, tenía por lo menos cuarenta teclados. Estaba en un local de instrumentos, es la casa más grande California, se llama Guitar Center. Tiene un área que tiene guitarras, baterías y abajo hay teclados. Yo tenía que ir arriba porque ese día decidí que quería estudiar armónica, porque siempre quiero una más. Entonces me fui a comprar armónicas de todas las tonalidades", comenzó diciendo.

"Veo a tres señores afroamericanos, uno estaba hablando por teléfono y con la otra mano hacía un bajo, una cosa muy funky. Cuando mis ojos se ponen en foco digo: 'el del medio es Stevie Wonder. ¿Me puede pasar eso? ¿Que ese que está ahí sea Stevie Wonder?'", se preguntó ilusionado.

"Le digo a sus dos asistentes: 'Le puedo decirle hola a él'. El tipo me mira y me dice: '¿por qué no?'. Me acerco, le agarro la mano y le digo: 'Stevie, soy Alejandro Lerner, soy un artista argentino, soy letrista'. Entonces él me dijo: '¿Tenés alguna música para que escuche?'. Le dije 'no, no tengo nada'. Y tenía quinientos pianos alrededor mío, pero el shock era tan grande que yo creo que con haberle agarrado la mano el sueño ya estaba cumplido. Le pude decir 'gracias'", rememoró el músico sobre el día que conoció a su admirado artista.