Reapareció Emilia Attias y habló de su separación de El Turco Naím: "Nosotros no..."

Luego, Sposato le consultó si sufrió que se haya hecho "tan pública la separación" y remarcó que ella siempre mantuvo un perfil bajo. "Por supuesto que sufrí, nosotros no elegimos ese camino, pero se trabajó puertas adentro para llevarlo de la mejor manera posible”, expresó.

Sobre su vínculo con su expareja, aseguró: “La relación está bien, estamos bastante bien, en cualquier momento vuelve. Tenemos un buen diálogo, hay armonía, ya pronto vendrá porque tiene mucho trabajo así que seguramente pronto lo vean por acá”.

Después, cuando terminó la nota, Yanina Latorre, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción, aclaró sobre la noticia de la separación: "Se hizo público porque él lo quiso. Viste que dijo 'no elegimos ese caminos', yo todo lo que dije lo escuché de la boca de él. A mí no me lo dijo, pero por algo me llegó. De hecho, después se comunicó mucha gente muy cercana a su entorno queriéndome aportar más datos. Me aportaron un par de datos que los consideré muy dañinos hacia ella y yo ya en esa parte no me iba a meter".

El Turco Naim sorprendió al revelar a qué se dedicará tras su polémica separación de Emilia Attias

El Turco Naim está enfocado en su nueva vida tras la polémica separación de Emilia Attias, con quien compartió 20 años de amor.

Cansado de que se comente en varios medios que no hacía nada y se la pasaba echado en la cama, contó que tiene muchos proyectos y que viajó a Ecuador justamente para avanzar con uno de ellos y no para escaparse del escándalo.

Sobre su futuro, el actor explicó: “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming ‘Vamo a ver qué sobra’. Filmé dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá".

"Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy para allá a diseñar otro bar, una parrilla gourmet y a hacer un streaming de fútbol”, detalló.

En ese mismo audio que le envió a Pablo Layus, también dijo que en los próximos días estará volviendo a la Argentina. “De ahí vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. El malo. Te imaginarás que trabajo me sobra”, concluyó.