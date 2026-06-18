Se filtraron los fuertes detalles de la denuncia de Juanita Tinelli a su ex: "Discusión y golpe"

Embed

Y remarcó sobre lo expuesto en el documento: “Este último tornándose agresivo para con su persona, propinándole en un momento dado un golpe de mano abierta en el rostro".

"La entrevistada se retira del lugar acompañada de sus amigas y haciendo mención de que no quería intervención policial. No obstante, y en virtud de lo relatado, se solicita de manera preventiva la presencia de personal médico en el lugar, que Juanita dice que no lo quiere”, cerró el relato.

Además, Méndez indicó que Juanita no hizo la denuncia sino que el oficial actuó de oficio ante lo que el relató ella aquella madrugada. La hija del conductor no va a ir a ratificar la denuncia en ninguna dependencia policial pero en la familia de Bautista Cuiña están enojadísimos con la actitud de la joven. "Puede haber una contradenuncia a Juanita Tinelli por difamación", aseguró el periodista.

Embed

La profunda charla de Marcelo Tinelli con el papá de Bautista Cuiña tras la denuncia de Juana

A días de estallar el escándalo con Juanita Tinelli con su ex en un boliche, salió a la luz la conversación del propio Marcelo Tinelli con Fito Cuiña, padre del joven.

Durante la emisión de Los Profesionales con Flor (El Nueve), Damián Rojo aseguró que la charla entre el conductor y el empresario se produjo durante el fin de semana y reveló el estado de ánimo del padre de Bautista Cuiña frente a la repercusión que generó el tema.

“Hubo una conversación entre Tinelli y Fito Cuiña, el sábado por la noche. Está muy enojado y pensando seriamente si este tema lo van a seguir en la Justicia porque no quieren que su hijo quede con el mote de ‘golpeador’”, sostuvo el panelista sobre el malestar en la familia del joven con lo expuesto por Juanita.

Por otra parte, Rojo también se refirió a la situación procesal de la hija del conductor y explicó que la joven debía concurrir ante la fiscalía para brindar su testimonio sobre los hechos denunciados. Sin embargo, finalmente esa presentación no se concretó.