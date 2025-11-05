La exorbitante suma que habrían cobrado las hijas de Marcelo Tinelli por estar en el reality familiar

Lo último que trascendió del rodaje es que Marcelo Tinelli viajó a Uruguay junto a El Tirri, Candelaria y Micaela para grabar lo que será la despedida de su emblemática casa en Punta del Este. Tinelli decidió vender la propiedad debido a los problemas financieros que enfrenta tras haber sido garante de San Lorenzo. Como la residencia tiene un enorme valor sentimental para la familia, consideraron que era importante incluir ese cierre en el reality como símbolo del fin de una etapa.

Por el momento, la segunda temporada de Los Tinelli no tiene fecha confirmada de estreno, y el conflicto familiar deja en duda si finalmente llegará a ver la luz o si quedará guardada en los archivos de Amazon.

¿Cuál fue el mensaje que Rodrigo Lussich le envió a Marcelo Tinelli?

En medio del revuelo por el mensaje que compartió Juanita Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, en sus redes sociales, el conductor explotó ante las versiones que indicaban que culminaría su participación en el Carnaval Streaming.

En Intrusos (América TV), Rodrigo Lussich se tomó unos minutos para hacer un descargo dirigido al animador, luego de que este se mostrara molesto por la información que el programa difundió sobre su futuro en la plataforma.

Firme, el periodista expresó: "Yo quiero dejar algo claro: no necesito hacerme eco de lo que piense o me baje un dueño de un canal. He sido crítico tuyo, Marcelo, toda la vida, y también he reconocido un montón de cosas que me han gustado; incluso he trabajado en tu medio. Pero nunca eso me llevó a ser amigo de Marcelo Tinelli: nunca lo fui. Y no necesito que nadie me baje línea para decir lo que pienso."

Con tono decidido, continuó: "Lo digo con total claridad: no lo necesité cuando estaba con Canosa en 2006. Desde entonces, jamás. He criticado cosas que para mí no están buenas, que seguramente te han dolido, pero alguien las tiene que decir, porque estás demasiado acostumbrado a que mucha gente te salve el culo siempre. Y hay veces que hay que decir las cosas."

Finalmente, Lussich remarcó: "Aclaro también que el resto lo sabés vos. Pero no acuses de cosas que no sabés, porque no son ciertas. Te advierto que tengas cuidado con la gente a la que acusás de bajar línea, porque estás equivocadísimo y no tenés ni idea quién da la data. Sobre todo de tu salida o no del streaming de Carnaval, ni de que nosotros tengamos que hacernos eco de lo que nos dice nadie. Porque tengo los suficientes años de profesión y de coherencia para decir lo que pienso, y me la banco."