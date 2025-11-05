Se supo el verdadero motivo por el cual La China Suárez regresa a la Argentina con Amancio y Magnolia Vicuña

Embed - LA CHINA SUÁREZ VUELVE A LA ARGENTINA Y SE ENCONTRARÍA CON VICUÑA

Cómo fue el nuevo enfrentemiento entre La China Suárez y Wanda Nara

A pesar de haber consolidado su relación con Mauro Icardi, la China Suárez continúa estando en el foco de los ataques de Wanda Nara. La ex pareja del futbolista cruzó a la artista luego de que se conociera que el goleador le regaló un costoso bolso de una marca de lujo.

"¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?", escribió Wanda en una historia de Instagram.

"Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo", arrojó Nara, visiblemente enojada por la actitud de la China Suárez.