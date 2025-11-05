Se supo el verdadero motivo por el cual La China Suárez regresa a la Argentina con Amancio y Magnolia Vicuña
En las últimas horas, contaron la razón por la cual La China Suárez tiene prevista su vuelta al país y por cuánto tiempo será.
5 nov 2025, 08:40
La China Suárez volverá a la Argentina y su regreso ya genera una gran expectativa. Según contó Guido Záffora en DDM (América TV), la actriz llegará la semana que viene acompañada por sus hijos menores, Amancio y Magnolia Vicuña.
El motivo principal de este viaje es profesional ya que Eugenia participará de una rueda de prensa por el estreno de La Hija del Fuego, la serie que antes se conocía como Bastarda y que protagoniza junto a Eleonora Wexler y un gran elenco.
“La China Suárez llega la semana que viene, tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La Hija del Fuego. Viene con sus hijos menores, viene con Amancio y con Magnolia”, reveló el periodista anticipando el inminente reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos.
Cabe destacar que en este thriller romántico, la China encarna a Letizia, una joven que regresa a un pueblo de la Patagonia para llevar a cabo una sangrienta venganza.
Cómo fue el nuevo enfrentemiento entre La China Suárez y Wanda Nara
A pesar de haber consolidado su relación con Mauro Icardi, la China Suárez continúa estando en el foco de los ataques de Wanda Nara. La ex pareja del futbolista cruzó a la artista luego de que se conociera que el goleador le regaló un costoso bolso de una marca de lujo.
"¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?", escribió Wanda en una historia de Instagram.
"Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo", arrojó Nara, visiblemente enojada por la actitud de la China Suárez.