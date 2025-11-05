El angustiante pedido de Marcelo Tinelli a sus hijos en medio del conflicto familiar
Marcelo Tinelli está devastado pero su angustia tiene más que ver con el conflicto familiar que con la situación financiera que atraviesa. Los detalles.
La interna en la familia de Marcelo Tinelli no deja de sumar capítulos. El conflicto llegó a su pico máximo cuando la semana pasada, Juanita Tinelli hizo una denuncia por amenazas y aprovechó para hacer un descargo público donde tiraba tierra contra su papá. Sus hermanos fueron tomando partido al igual que las madres de cada uno por lo que el tema se convirtió en un verdadero escándalo.
Y luego de unos días de silencio, el martes 4 de noviembre, Marcelo usó su cuenta de X para hacer un fuerte descargo pero también aprovechó para bajar línea a su familia. Primero, apuntó directo a sus hijos con un pedido desgarrador: "Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo".
También desmintió supuestos enfrentamientos con algunos de ellos: "Yo amo a mis 5 hijos. Son la razón de mi vida. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá ,porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos TODOS".
Pero además, Marcelo hizo foco en cada uno: "Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre. Gracias flaco hermoso Fran, porque aunque digan que estamos peleados, sabemos que no es así. Gracias Juani por la charla de anoche. Desde la bronca y el dolor, uno dice lo que le sale. Los amo".
Cómo es la actual relación de Cande Tinelli con Juanita Tinelli
La familia Tinelli sigue en el centro de la escena tras la impactante denuncia que Juanita Tinelli realizó el fin de semana, en la que aseguró haber recibido amenazas y expresó su deseo de tomar distancia de su padre, Marcelo Tinelli, al admitir que “había muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo”.
En medio de la conmoción, Marcelo compartió un mensaje en sus redes donde reconoció que toda la familia estaba recibiendo amenazas, aunque aclaró que no hablaría públicamente del tema, dejando entrever que detrás de todo habría un trasfondo familiar.
Sin embargo, en las últimas horas, surgió un nuevo capítulo de la interna. Pochi de Gossipeame contó que se comunicó directamente con Cande Tinelli para intentar conocer cómo estaba viviendo ella esta situación, y se encontró con una respuesta que generó sorpresa.
“No sé, no tengo relación con ella. No estaba al tanto de esto. Preguntale a Mica que tal vez ella sabe más”, contestó Cande cuando fue consultada por la panelista de Puro Show (El Trece).
Ante esa declaración, Pochi quiso profundizar y le preguntó si la falta de vínculo era reciente, pero la hija del conductor fue aún más categórica: “Nunca tuve una relación cercana con ella”.
A pesar de las versiones que apuntan a una fuerte tensión entre las hermanas, Cande Tinelli buscó bajarle el tono a la polémica y dejó en claro que no está afectada por lo que ocurre. “Estoy muy tranquila. No tengo miedo. Todo esto me resulta muy raro”, señaló.