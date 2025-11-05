Santi Talledo expuso el mayor secreto de Sofía Martínez y se pudrió todo

Embed

¿Momi Giardina le hizo vivir una situación incómoda a Sofi Martínez?

Este año, Momi Giardina, Santi Talledo y Sofía Martínez fueron convocados por Telefe para encargarse de las reacciones a las galas de la actual temporada de La Voz Argentina.

Semanas atrá se viralizó un video que tiene como protagonista a Sofía, quien vivió un momento de gran incomodidad al aire durante el streaming del canal de Martínez.

Todo comenzó cuando Momi le hizo una pregunta inesperada a su compañera: “Sofi, si vos tenés que cantar una canción ya, ahora, ¿qué se te dispara?”. La periodista respondió que podría interpretar Hasta el fin del mundo, uno de los hits de Karina La Princesita, una de sus artistas favoritas.

“Bueno, dale, a ver...”, la alentó Momi. “¿A capella?”, preguntó Sofía, y su compañera le respondió con ironía: “Sí, a capella, si a vos te queda muy linda”. Entre risas, Momi sumó: “Dale, va... el momento más esperado del react”. Martínez se animó a entonar una parte del tema, pero no pudo continuar cuando notó las carcajadas contenidas de Momi y Santi, quienes no lograban disimular la risa ante la dificultad de su compañera para mantener la afinación.