¡QUE MOMENTO!

Santi Talledo expuso el mayor secreto de Sofía Martínez y se pudrió todo

El actor y panelista, Santi Talledo, expuso de la peor manera a su compañera de Luzu TV, Sofi Martínez, y se pudrió todo.

5 nov 2025, 19:06
El nombre de Sofía Martínez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que Santi Talledo revelara, durante una charla en el streaming de LUZU TV, de qué equipo de fútbol sería hincha la reconocida periodista deportiva. Todo comenzó cuando, entre risas y comentarios casuales, el actor lanzó sin dudar: “¿Sofi Martínez? De Boca”. La frase sorprendió a sus compañeros de mesa, entre ellos Momi Giardina y Davo Xeneize, quienes rápidamente reaccionaron entre risas y picardía.

El comentario no tardó en viralizarse. Muchos usuarios recordaron que Sofía siempre mantuvo un perfil reservado respecto a su simpatía futbolera, incluso durante las coberturas de la Selección Argentina o los mundiales, donde suele mostrarse neutral. Sin embargo, las palabras de Talledo fueron interpretadas como una confirmación indirecta de su afinidad con el club de La Ribera, algo que hasta el momento la periodista nunca había dicho públicamente.

En el mismo programa, y en tono de humor, Talledo agregó: “Es que tiene cara de bostera”, generando aún más revuelo en redes sociales. Algunos hinchas de Boca celebraron la supuesta revelación, mientras que otros dudaron de la veracidad del comentario y lo tomaron como una broma más entre amigos. La periodista, por su parte, no hizo ninguna declaración al respecto, manteniendo el silencio que la caracteriza en temas personales.

Mientras tanto, la polémica continúa creciendo. Varios medios replicaron la información y los fanáticos comenzaron a debatir si realmente Sofía es hincha de Boca o si todo se trató de un comentario al pasar. Lo cierto es que la revelación de Santi Talledo reavivó el interés por conocer un costado más íntimo de una de las periodistas más queridas del ambiente deportivo, que sigue prefiriendo que su trabajo hable por ella antes que su camiseta.

¿Momi Giardina le hizo vivir una situación incómoda a Sofi Martínez?

Este año, Momi Giardina, Santi Talledo y Sofía Martínez fueron convocados por Telefe para encargarse de las reacciones a las galas de la actual temporada de La Voz Argentina.

Semanas atrá se viralizó un video que tiene como protagonista a Sofía, quien vivió un momento de gran incomodidad al aire durante el streaming del canal de Martínez.

Todo comenzó cuando Momi le hizo una pregunta inesperada a su compañera: “Sofi, si vos tenés que cantar una canción ya, ahora, ¿qué se te dispara?”. La periodista respondió que podría interpretar Hasta el fin del mundo, uno de los hits de Karina La Princesita, una de sus artistas favoritas.

“Bueno, dale, a ver...”, la alentó Momi. “¿A capella?”, preguntó Sofía, y su compañera le respondió con ironía: “Sí, a capella, si a vos te queda muy linda”. Entre risas, Momi sumó: “Dale, va... el momento más esperado del react”. Martínez se animó a entonar una parte del tema, pero no pudo continuar cuando notó las carcajadas contenidas de Momi y Santi, quienes no lograban disimular la risa ante la dificultad de su compañera para mantener la afinación.

