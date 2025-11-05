La decisión irreversible que habría tomado Marcelo Tinelli en medio del escándalo familiar

Sin embargo, parece que no estaría tan resuelto el pago de una de sus principales deudas, a pesar de que se concretó al venta de su amada casa de Punta del Este."Podría cubrirla, siempre y cuando Paula Robles, firme. Tiene que aparecer el lunes la firma, hasta el 15 se puede consolidar la venta", explicó Descalzi y agregó: "Esto le traería una complicación enorme porque Marcelo ya recibió dinero". La suma total se estima que rondaría en 30 millones de dólares.

Embed

Por qué están enfrentados Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli

La familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más delicados. La reciente denuncia de Juanita Tinelli, hija menor de Marcelo y Paula Robles, por presuntas amenazas encendió todas las alarmas, pero lo cierto es que los conflictos dentro del entorno familiar venían gestándose desde antes.

El posteo que la joven compartió en sus redes sociales no solo reflejó angustia y preocupación, sino que también dejó entrever un fuerte enojo con su padre. ¿El motivo? Nada menos que la venta de la lujosa mansión familiar en Punta del Este.

El conductor habría concretado la venta de Guanahuani, su emblemática propiedad en Uruguay, por una cifra cercana a los 11 millones de dólares. El comprador sería un empresario estadounidense, Tyler Lawton, aunque la operación terminó envuelta en polémica: el dinero habría sido embargado por Gustavo Scaglione, a raíz de las deudas que el conductor mantiene con él.

“El problema con su hija Juana, y a la vez con su madre (Paula Robles), sería porque la venta de la casa de Punta del Este incluye a Paula porque está a nombre de los dos. No se hizo la división de bienes”, advirtió Rodrigo Lussich en la última emisión de Intrusos (América TV).

En ese contexto, surgió una frase que sintetiza el malestar y la frustración de la expareja del conductor: “Paula Robles sabe que la parte de la venta de la casa no la va a cobrar porque está embargada, o lo estará”.

“Al no ver su mitad Paula, tampoco la ven sus hijos, Juana y Francisco, y de ahí viene”, remarcó el periodista, dejando en claro que las cuestiones económicas habrían golpeado directamente la paz familiar y profundizado la distancia entre los integrantes del clan Tinelli.