Revivió el Wandagate: trascendió que Mauro Icardi se olvidó de Wanda Nara y está con otra mujer

“Se fue con L-Gante que es como su descarte, Mauro está con otra mujer”, afirmó el panelista, ante el asombro de los conductores del programa, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Matías Vázquez reveló que le llegó esa información desde el entorno del jugador. "Un amigo de Mauro Icardi me dijo: 'acá Icardi tiene los ojos en otra mujer. Wanda no existe más", remarcó.

Hay otra versión que indica que el futbolista estaría negociando su incorporación al plantel de River Plate y sería una estrategia para estar más cerca de la madre de sus hijas y reconquistarla.

La explosiva reacción de Tamara Báez al ver la foto de Wanda Nara y L-Gante con Jamaica

Tamara Báez explotó indignada y lanzó toda su furia al ver la foto de de su hija, Jamaica, junto a Wanda Nara y L-Gante.

"Me da mucho rechazo que usen a mi hija y la sumen en esa película que viven", expresó la ex pareja del referente de la cumbia 420.

l-gante wanda nara jamaica.jpg

"Me da asco que una mujer hago eso teniendo tantos hijos. De él no me sorprende nada, mañana está con otra y listo. Pero, que la única vez que la ve, tiren fotos no va. Sos un desubicado, ni que tuvieras veinte años", agregó, sacada.

image.png

Wanda Nara compartió la imagen en cuestión en sus historias en Instagram, L-Gante replicó dicho posteo y no hizo más que engranar a su ex pareja.

image.png

Visiblemente molesta, Tamara remató: "Lo que ven es lo que es. Y no digo más nada porque dejo muy abajo a más de uno".