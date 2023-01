Ricardo Darín celebró que Argentina, 1985 esté nominada al Oscar pero comunicó una drástica decisión

Argentina, 1985 debió competir con más de setenta películas de todo el mundo por una nominación como Mejor Película Extranjera en los premios Oscar.

Entre las películas que quedaron nominadas a mejor film figuran Sin novedad en el frente, The Banshees of Inisherin, Elvis, Avatar: The Way of Water, Todo en todas partes al mismo tiempo, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick, Triangle of Sadness y Ellas hablan.

Muy feliz, Darín que ya ganó la estatuilla con El Secreto de sus ojos, pero lo perdió con El Hijo de la Novia y Relatos Salvajes, habló sobre esta nueva nominación al Oscar.

"No voy a ir a la entrega por cábala", reconoció Darín en diálogo con Socios del espectáculo y de la que es seria candidata a consagrarse al igual que ya lo hizo en los Golden Globes 2023.

"Esto es para que los familiares y amigos de las víctimas (de la dictadura cívico militar) se sientan mínimanente recompensados", cerró Ricardo Darín.

Si Argentina, 1985 se llega a imponer en su categoría, se llevaría un premio por tercera vez. Sus predecesoras fueron La historia oficial y El secreto de sus ojos.

Las películas contra las que competirá Argentina 1985 por el premio Oscar

Valorada como una de las mejores películas del año, Argentina 1985 deberá enfrentarse contra cuatro producciones europeas de fuste.

All quiet in the western front, de Alemania.

Close, de Bélgica.

EO, de Polonia

The quiet girl, de Irlanda.