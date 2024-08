Ricky Maravilla rompió el silencio tras enterarse que tiene otra hija: "Lo único que puedo decir es..."

Ante la impactante noticia, más el periodista Daniel Ambrosino logró tener comunicación con el artista en América Noticias, aunque el mismo no mostró una particular reacción.

A través de audio de WhatsApp, Ricky aseguró: "Lo que dije siempre, yo estoy a entera disposición de la justicia, agradezco el tiempo que se ha tomado y bueno, bienvenido sea todo lo que la justicia dice. Esto está en manos del doctor Fernando Burlando, y si es todo lo que la justicia dice, estoy de acuerdo, no puedo agregar más".

"Bienvenida sea esta chica si se ha dado todo bien. Lo único que puedo decir es que si ha esperado 40 años para recién ubicarme a mí, ahora me ubican, a través de un canal de televisión. Eso es lo que me duele y me molesta”, concluyó.

Se conoció el resultado del ADN de Guadalupe, la mujer que decía ser hija de Ricky Maravilla

Este viernes en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV, dieron a conocer el resultado de la prueba de ADN de Guadalupe Oliva, la mujer que decía ser hija de Ricky Maravilla.

"Después de una intensa búsqueda... El ADN dio positivo. Guadalupe finalmente es hija de Ricky Maravilla", anunció la conductora, consternada con la noticia.

El periodista Diego Esteves fue el encargado de dar a leer el informe que confirma el vínculo. "Los resultados de ADN han confirmado la existencia de un vínculo biológico padre-hija entre Luis Ricardo Aguirre, conocido como Ricky Maravilla, y Guadalupe Solange Oliva. La probabilidad de paternidad es del 99.99%", anunció.

Tras compartir la feliz noticia, Karina quiso saber si la joven espera poder revincularse con su padre biológico. "¿Tenés ilusiones que te hable, te acerque a vos, te acepte?", consultó.

"No lo espero, pero si él quiere, yo estoy dispuesta. De todos modos, yo no creo que pase", sentenció la mujer, con la tranquilidad de confirmar que sus sospechas eran ciertas.