Ricky Montaner no se aguantó y mandó al frente de Stefi Roitman ¡Revelando lo que más le molesta de ella!

Claro que desde la comodidad de su casa en Nordelta donde residen cuanto están en Argentina, Stefi Roitman no dudó en dejar en claro lo que ama al cantante. "A mí me enamora su manera de ser, lo divertido que es, es una persona encantadora que tiene un corazón y una bondad enormes. Me enamoran sus detalles, cómo me cuida, cómo me hace sentir amada y valorada" aseguró, mientras que Ricky Montaner no se quedó atrás: "¡A mí, todo! Su manera de cuidarme y de quererme. Me encanta compartir mi vida con ella. Es hermosa, guapísima… Mamacita".

En tanto, sobre los rumores de crisis que circulan constantemente, la actriz los calificó de "lógicos" y hasta los justificó debido a la alta exposición que tienen, "Pero nos reímos de eso, aunque no dejan de sorprendernos las barbaridades que llegan a inventar. Pero, como no hay tales crisis, entonces no nos afecta", concluyó.

El importante anuncio de Ricky Montaner y Stefi Roitman, tras el nacimiento de un nuevo sobrino

Con la noticia del nacimiento de Apolo, el bebé de Mau Montaner y Sara Escobar, los que no se quisieron quedar atrás fueron sus tíos: Ricky Montaner y Stefi Roitman aprovecharon la ocasión para hacer un importantísimo anuncio.

Mau Montaner y Sara Escobar hicieron una publicación en Instagram, si bien no brindaron detalles del nacimiento, compartieron las primeras fotos que hicieron del bebé para anunciar que ya había nacido. Emocionados, Ricky Montaner y Stefi Roitman le dieron la bienvenida al niño y dieron un pasito un poquito más allá.

"Mi ahijado. Cuando me preguntan 'estás muy callado, ¿qué hacían?'. Todo el mundo está teniendo bebés", escribió Ricky sobre la imagen del pie de su sobrino.

Stefi compartió dos imágenes muy parecidas y señaló: "Mi ahijado, nuestro amado. Apolo te amo, los amo con todo mi corazón". Y, no le respondió la historia a su marido que volvió a publicarla con una foto de ella con una cara de sonrisa forzada y un pulgar para arriba.