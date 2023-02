Rihanna confirmó su segundo embarazo con un impresionante show en el Super Bowl

Embed

La reconocida cantante pop tiene un hijo de 9 meses, el cual aún no reveló su nombre en público, con el rapero A$AP Rocky.

"Pero cuando te vuelves madre, hay algo que ocurre que sientes que puedes dominar el mundo, que puedes hacer cualquier cosa”, dijo Rihanna cuando recibió la propuesta para este show particular.

“El Super Bowl es uno de los más grandes escenarios del mundo. Aunque es aterrador, porque no he estado en el escenario en siete años, hay algo emocionante con todo esto”, agregó.

Cómo fue el recital de Rihanna en el Súper Bowl

Rihanna repasó varios de sus grandes éxitos en el Súper Bowl, desde Bitch Better Have My Money hasta el recordado Umbrella, así como We Found Love yDiamonds.

El imponente show musical contó con plataformas en el aire, decenas de bailarines en el campo y juegos artificiales. Tras mucho tiempo de ausencia en los escenarios, Rihanna deslumbró al mundo con su impactante presencia y sensualidad, confirmando además su segundo embarazo.