Robertino Tarantini sorprendió en vivo a Florencia Peña con detalles de su pasado bolichero

flor peña y robertino tarantini captura.jpg Robertino Tarantini sorprendió a Florencia Peña en Flor de equipo, al contarle que ella iba a bailar a su boliche en Costanera años atrás.

Absolutamente sorprendida, pero rápida de reflejos, Florencia Peña respondió con su clásico humor "¿En serio? Qué raro porque yo no soy salidora para nada (risas). ¡Cómo me gusta la noche! Ah Brandi, yo no sabía que vos eras uno de los dueños".

Allí fue cuando Peña intentó hablar en serio, reconociendo “Es verdad que iba a Brandi, iba mucho. Lo que pasaba en Brandi quedada en Brandi”, pero con un guiño de humor cómplice que Robertino Tarantini recogió al instante y asintió: “Secreto nocturno”.

Embed

Se confirmó quién reemplazará a Florencia Peña tras renunciar a su programa

Hace unas semanas, Florencia Peña anticipó que dejaría la conducción de Flor de Equipo porque quería "ir en busca de nuevos horizontes". Ahora se supo quién la reemplazará.

En las últimas horas, se confirmó que Georgina Barbarossa tomará el rol de conductora de la nueva versión del programa. La actriz y comediante ya había reemplazado a Flor cuando se ausentó a fines de octubre del año pasado.

Flor Peña Georgina Barbarossa tomará la posta de Flor de equipo, en la pantalla de Telefe, tras la ida de Florencia Peña.

Además, se supo que Georgina Barbarossa ya tiene fecha de debut. En su cuenta de Twitter, Ángel de Brito escribió: "Finalmente Georgina debuta el 14 de marzo como conductora de #FlorDeEquipo en Telefe".

También, según pudo averiguar PrimiciasYa.com, el ciclo cambiará de nombre y seguirá el mismo panel conformado por Marcelo Polino, Paulo Kablan, Analía Franchín, Noe Antonelli y Nancy Pazos.