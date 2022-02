Florencia Peña le puso fecha a su salida de Telefe pese a los intentos por retenerla

flor peña.jpg Florencia Peña hará su último Flor de equipo el próximo viernes 11 de marzo, en la pantalla de Telefe.

Al tiempo que agregó "Está muy cansada, con rodajes que a veces le toca de noche e irse directo por ahí al programa. Es un programa con mucha exigencia, actualidad, hay que estar informada... Los policiales la tenía un poco cansada y además tiene vacaciones programadas para marzo y no quería postergarlas bajo ningún punto de vista. Se va a la playa con la familia y quería poder hacer ese viaje tranquilo. Si bien su idea era irse antes, cedió y aceptó hacer ese pasamano de conductoras y no dejar en banda al canal".

Y el dato que agregó es que "Parece que el nombre del programa va a seguir por ahí con otra conductora".

La palabra de Florencia Peña sobre su salida de Telefe

Pero, como no podía ser de otra manera, Intrusos fue a buscar a Florencia Peña quien confirmó lo dicho por Peñoñori. "Yo me estoy yendo finalmente el 11 de marzo. Ese es mi último día en el programa. No sé bien cómo sigue... me iba a ir un poco antes... en realidad me iba a ir el 4 de febrero". En tanto, sobre su relación con el canal desmintió que hayan terminado en malos términos y aclaró tajante que "Ellos quieren que me quede en el canal. Yo ahora tengo otros planes, no me voy a quedar en Telefe. Es un ciclo que se cumplió para mí y ahora está bien que sea de esta manera".

Florencia Peña se va el 11 de marzo.jpg Florencia Peña confirmó que su último día en Flor de equipo será el viernes 11 de marzo.

Sobre si hubo cosas que le molestaron en el accionar de Telefe, Florencia Peña fue prolija en sus palabras. "Para nada, cuando sentí que ya había cumplido un ciclo el programa , lo primero que hice fue hablar con ellos y ellos me entendieron absolutamente porque desde el día uno cuando yo empecé con Flor de equipo sabíamos que teníamos fecha de vencimiento. Porque si bien yo puedo conducir, y me encanta, también soy actriz" explicó la Flor.

Ya por último, sobre sus planes inmediatos también confirmó que se tomará vacaciones: "Parte de mi proyecto es descansar un ratito". Así como también dejó en claro que "la conducción para mí es proyecto viable, siempre y cuando pueda hacerlo de una manera menos compleja, menos estresante".

Mientras tanto, el nombre que suena fuerte para tomar la posta del horario en esa pantalla es Georgina Barbarossa, quien en principio iba a hacer un programa netamente de cocina más temprano.