Robertito Funes explotó y le respondió sin filtro a Nancy Pazos: "Se metió con mi vida privada y..."

Sin embargo, el conductor deslizó que los dichos de Nancy Pazos podrían tener otra motivación. “Creo que lo hace para mantenerse vigente, pero no voy a hablar mal de ella porque me parece una buena periodista”, señaló, intentando bajar el tono del conflicto.

Finalmente, Funes se refirió a la interna dentro del programa y dejó una frase tajante: “Acá muerden todos el hueso, pero la conductora es Georgina Barbarossa. Cuando no está ella, el que conduce soy yo. El canal estuvo bien en ponerla con Analía el lunes. Ahora, esta semana, ella no va a venir porque estoy yo”, sentenció, dejando entrever que la tensión con Pazos está lejos de resolverse.

De esta manera, Robertito Funes respondió sin filtro a las declaraciones de Nancy Pazos, visiblemente molesto por lo que consideró comentarios fuera de lugar sobre su familia y su vida personal, aunque dejó en claro su deseo de que la polémica llegue pronto a su fin.

Embed

¿Nancy Pazos le dedicó duras declaraciones a Robertito Funes?

Nancy Pazos estuvo este lunes al frente de la conducción de A la Barbarossa (Telefe) y, en entrevistas posteriores con dos ciclos de espectáculos, apuntó sin filtro contra Yanina Latorre y Robertito Funes, luego de que este último realizara un polémico posteo en redes tras el triunfo de Diego Santilli en las elecciones legislativas 2025.

En Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Pazos se refirió a su vínculo con Latorre y fue tajante: “Ella no es periodista y lo reconoce, creo que se recibió de contadora y ahora ejerce la conducción”.

Y agregó: “Está claro que el chequeo le excede y por eso le excede la palabra periodismo. Si ella hubiera querido chequear, me hubiera llamado o me hubiera escrito y hubiera investigado”.

Más tarde, en Intrusos (América TV), la periodista se explayó sobre su conflictiva relación con Funes y explicó por qué no fue él quien reemplazó a Georgina Barbarossa en el programa: “Yo planteé que no quería ser columnista de Robertito, no me resultaba profesional ni agradable”.

“Ahora ya le quedó claro al canal que es imposible porque hay una animadversión en el propio programa, porque yo nunca dije nada ahí y él la última vez que salió al aire me maltrató, me dijo desclasada desde un lugar en donde no termina de entender el término”, sostuvo.

Con tono filoso, Pazos aclaró: “Yo sería desclasada si habiendo nacido pobre, como nací, hubiera adoptado costumbres y votara como rica, y no, yo voto como pobre”, en referencia a su postura política.

Sobre por qué fue ella quien tomó la conducción del ciclo en lugar de su colega, explicó: “Hoy fue una decisión del canal que a mí me parecía que tenía lógica, porque era el día posterior al electoral y era importante que yo estuviera”.

Y cuando le consultaron si evitará compartir el programa con Funes en los días que él esté al frente, Nancy fue clara: “Es un trato que tengo con el canal”.

Por último, al hablar del posteo que hizo Funes, en el que elogió a la actual mujer de Santilli, Analía Maiorana, Pazos lanzó con ironía: “Creo que sangraba por la herida porque le hubiera gustado conducir a él”.