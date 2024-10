Roberto García Moritán confirmó cuándo dejará la clínica de rehabilitación

Ante esto, el periodista Daniel Ambrosino se comunicó con el empresario, quien dio declaraciones para A la Tarde (América) y confirmó su pronta salida del centro Puiggari.

"Ya estoy impecable", informó entusiasmado el ex marido de Pampito en un primer mensaje con el periodista.

Acto seguido, se refirió a su regreso a casa y oficializó: "Estoy por entrar al gym. Me iba a ir ahora pero por la lluvia salgo mañana a la mañana y al mediodía ya estoy almorzando con mis hijos”.

La nueva vida de Roberto García Moritán tras su escandalosa separación de Pampita y la internación

El torbellino mediático que generó la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán da que hablar a diario y tras pasar unos días internado en la clínica de Entre Ríos, se conoció cómo es la nueva vida del ex de la modelo.

Karina Iavícoli contó en el ciclo Intrusos, América Tv, la charla que mantuvo con Moritán donde le contó cómo se encuentra y los planes que tiene a futuro en cuanto a lo laboral.

"Le escribo y me dijo: 'ya terminé el tratamiento, me siento muy bien'. Me dice que va a seguir como director de la ONG, Asociar, de la que Pampita es la madrina", indicó la panelista.

"Me dice (Moritán) que lo llamaron de una empresa privada para que sea el CEO. Tengo muchas propuestas y me estoy decidiendo con todo". añadió.

La periodista contó que el ex de Pampita le dijo entusiasmado con lo que se viene sobre su trabajo: "Vuelvo al ruedo con todo, a lo privado y vuelvo a mis bases".

En tanto, al ser consultado por lo que se dice de la nueva relación de Pampita con Martín Pepa, Moritán evitó referirse a ese tema y remarcó: "Prefirió hablar sobre su salud y de su trabajo, que está contento. Por la manera en que charlamos y contestó lo noto distinto, antes estaba como distante y enojado".