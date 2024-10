Puli Demaría, la mejor amiga de Pampita, pasó un incómodo momento al aire y se cortó la entrevista

"Es que no tengo nada para contarles chicos. Igual, me impresiona que analicen tanto una sonrisa", dijo la DJ ante lo que se hablaba en el piso, mientras su amigo Robertito Funes Ugarte la escuchaba atentamente.

"Recién se lo decía a su productora, no me corresponde a mí dar ningún tipo de información de la vida personal de Carolina. Como amiga, la voy a proteger a ocho candados. Yo la veo con la misma sonrisa y bien de siempre. Caro es una mujer híper profesional. Ella, en donde esté, si tiene que ir a trabajar, va a poner la mejor cara. Lamentablemente, no tengo mucho para decir, mi Robertito de mi vida", continuó Puli Demaría sin querer entrar en detalles de la vida de su amiga.

Embed

"Chicos, yo tuve la suerte de verla todos estos meses y la veo bien, que es lo único que me importa. Y no podemos decir que la felicidad de una mujer se trate en si está o no con un hombre al lado, por Dios", remarcó.

A lo que Pía Shaw le aclaró: "Lo de la sonrisa, lo dije yo. No es la misma sonrisa que tenía hace dos días en la puerta de Kuarzo cuando le preguntábamos por su separación. Por eso lo remarco. Segundo, obviamente que vos no contás ningún detalle. Eso habla bien de tu amistad. Pero cómo nos mentiste la última vez que hablamos, que te preguntamos si estaba separada, y dijiste: 'no, no pasa nada. Está todo bien con Moritán'”.

Ahí, Puli Demaría no pudo ocultar su incomodidad ante las preguntas por este tema: "No sé cómo explicarles, no me corresponde. Me ponen en un lugar súper incómodo. Yo podría haber quedado como una maleducada y cortarle a la productora de ustedes, pero no es mi manera de ser. No corresponde que yo salga a decir nada que tenga que ver con Carolina. Entiéndanme".

Luego, Noelia Antonelli insistió en si ella conocía a Martín Pepa y la DJ sentenció: "Estuve con mi desfile, que fue el martes, no tuve tiempo de ver los medios. No sé de qué me hablan".

Y Robertito Funes Ugarte, al notar mucha incomodad de ella, intervino y dio por finalizada la entrevista: "Puli, tenés razón. Es tu amiga y respetamos tu manera de ser. Te mando un beso grande. Te quiero", expresó.

puli demaria pampita 2.jpg

Cuál fue la primera e impulsiva reacción de Moritán al enterarse del nuevo noviazgo de Pampita

Pampita se separó de Roberto García Moritán en medio de un gran revuelo mediático y todo parece indicar que la modelo dio vuelta la página rápidamente y ya encontró un nuevo amor.

Hace unos días se conoció que Pampita inició un vínculo sentimental con el polista Martín Pepa y que incluso la relación va muy en serio y ella ya planea presentarlo de manera oficial a su familia.

Lo cierto es que mientras Moritán se encuentra internado en una clínica de rehabilitación de vida sana en Entre Ríos, recibió la peor noticia del nuevo amor de su ex y se conoció cuál fue la primera reacción que tuvo al enterarse.

Según comentó Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame, el ex funcionario porteño quiso saber de primera mano si el rumor era verdad y decidió levantar él mismo el teléfono y preguntar, recibiendo la respuesta más dura.

“Lo que sí me dicen es que Moritán habría levantado el teléfono para ver si era verdad. Y del otro lado habría recibido la confirmación”, precisó la panelista desde sus historias de Instagram.

Pampita en tanto mantiene el perfil bajo ante los trascendidos del inicio de su nuevo romance pero todo indica que marcha de la mejor manera y ya dejó atrás su escandalosa separación de Moritán.