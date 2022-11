Roberto García Moritán reveló cuánto le paga a los empleados de su restó, y estalló la polémica

“No sé, puede estar en el orden de los $ 70.000, más la propina debe estar en $80.000. Depende del cargo, ¿no? Estoy hablando de un sueldo con el que se empieza”, respondió Roberto García Moritán tras dudar unos segundos.

Estas palabras generaron una furiosa polémica en las redes sociales, donde los usuarios de Twitter no dudaron en caerle encima por sus dichos remarcando que esa es la estrategia del empresariado. Así como también le reclamaron que la propina no es parte del salario.

Desde "El marido de Pampita es un campeón. Dice que en Argentina los sueldos son muy bajos y acto seguido confiesa que paga sueldos de $70.000. Con empresarios como vos los sueldos no van a subir nunca", "La propina no es sueldo, no la paga el empleador" o "Caradura 70.000 mil pesos. Así son. Se hacen ricos con abuso y salarios bajos", son sólo algunos de lo furiosas reacciones.

En tanto, ante el escándalo la conductora del programa en cuestión, Romina Manguel, remarcó “Nobleza obliga: Roberto García Moritán aclaró -apenas terminó el programa- que los socios lo llamaron para corregirlo. Que no es un tema que maneja él directamente y que el piso en su restaurante es de 120 mil pesos”.

Moria Casán disparó contra Roberto García Moritán e involucró a Pampita

Semanas atrás Moria Casán generó revuelo en las redes sociales al criticar de manera muy dura un proyecto propuesto por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán que consta de demoler el edificio del Ministerio de Desarrollo Social para finalizar con los piquetes de Avenida 9 de julio.

La diva fue irónica con un primer comentario a la pareja de Pampita. "Dejen de atacar al legislador. En su lugar se construirá el shopping ‘Los Pampitos’, con marcas de súper level (nivel) al cual todos tendrán acceso… Y habrá realities diarios y enseñarán a los papis a cambiar pañales en 30 segundos".

Pero no conforme con su primer comentario, inmediatamente agregó picante: "Dejen de atacar al gorilaje. En el shopping habrá en la entrada un láser que te hace depilación definitiva, que te saca hasta el vello púbico apenas ingresás al shopping".