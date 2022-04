Rocío Marengo enfrentó el rumor de separación de Eduardo Fort

"No me quería hacer cargo de una fuente, Karina Iavícoli, que supuestamente se lo dijo una persona que me escuchó a mí hablándolo por la calle", indicó Marengo.

Embed

"O sea, soy una mina grande y no me voy a hacer cargo de lo que diga cualquiera. Hay mucha gente que quiere que me separe de Eduardo porque quieren verlo básicamente infeliz", enfatizó.

Y remarcó: "Eduardo me ama y nos elegimos hace un montón de años. No es que vamos y venimos todos los días. El día que corte con Eduardo lo voy a decir públicamente sin ningún problema porque no voy a ser la primera que termine una relación".

"No pueden dejar hablar a cualquiera, hay gente del entorno de Eduardo que es muy cholula y lo que quiere es ser famosa. Van a tener que hacer algo con su vida sino van a seguir haciendo estas pelotu... que hacen. Si quieren hablar de mí que hablen con nombre y apellido y yo voy a responder pero sin nombre no salgo a aclarar nada. Si hablan, que se hagan cargo", finalizó la modelo.

rocio marengo.jpg

El anuncio más esperado de Rocío Marengo sobre la maternidad

Rocío Marengo habló hace unos días con Pronto y reveló que este año buscará un bebé, sueño que tiene desde hace mucho tiempo, y que llevará un apellido que no es el de su pareja de hace ocho años, Eduardo Fort.

"¡Marengo! -¡Mi apellido! ¡Obvio que si! ¡Es mío sola! Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebe y a mi- acompañará mientras esté en pareja", contó en la entrevista la modelo.

image.png

Lo cierto es que luego, Rocío Marengo respondió algunas consultas de sus seguidores en Instagram y en una de ellas dio detalles aún más precisos sobre la maternidad, y adelantó: “En unos días tendremos novedades".

"Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”, agregó la rubia.

Otro usuario le preguntó si "se siente chilena", dado que trabajó muchos años allí. Y ella respondió: "Nunca se me pegó la tonada! Se me re nota que soy Argentina! Igual soy feliz en los dos países! En los dos tengo mi mundo! Cachai? Jaja".