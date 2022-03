Rocío Marengo arruinó la final de MasterChef Celebrity por segunda vez

En la publicación, la mujer de Fabián Cubero está en el set de MasterChef y con los brazos en alto, en señal de festejo.

En la descripción del posteo, Marengo escribió: "¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toda! Guerrera, luchadora, gran jugadora. ¡Todo lo mejor! #micacampeona #micaenlafinal".

La aclaración de Roció Marengo: ¿la arruinó más?

En un audio que pasaron en LAM (América TV), Rocío Marengo se refirió a su polémico posteo, donde anticipa que Mica Viciconte sería la gran ganadora de la tercera edición de MasterChef.

La modelo quiso hacer una aclaración, pero todo se volvió más confuso.

"Escuchen bien el audio porque vuelve a meter la pata", advirtió Angel de Brito y puso al aire la grabación de Marengo.

"Mil gracias por dejarme este espacio para aclara que fue todo un mal entendido. Leí por rede sociales que Mica estaba en la final, me puse contenta por ella, compartí una historia felicitándola, y al toque Mica me dice '¿por qué me felicitas, si no salió?'. Bueno, así que nada, al toque lo bajé, pero bueno, Ángel ya había capturado mi historia", sostuvo la rubia.

"Gracias Marengo, pero ¡otra vez! Dijiste 'no salió'", remató el conductor.