Rocío Marengo quebró en llanto en El hotel de los famosos 2 y apuntó contra sus compañeros: "Son unos..."

Claro que tras oírla, Yasmín no se calló y la enfrentó molesta disparando: “Era claro, no me digas así. No creo que no te hayas dado cuenta”. Pero Marengo se excusó ya entre lágrimas: “No lo sé hacer, no quiero ser mala. Te juro que no me di cuenta. Me siento una bolu… No quería ser mala con Axel, no quería que el voto dependa de mí. No me imaginé. (Damián) fue un maricón y se lo vuelvo a decir”.

En tanto, luego de unos intentes de tensión, la ¿ex? de Eduardo Fort concluyó filosa, entre lágrimas furiosas: “Lloro porque me da bronca, son unos cínicos. Se miran haciéndose los buenitos y son una mier…”.

Embed

El hotel de los famosos 2: así fue la expulsión de Juan Martino en medio de la denuncia por abuso sexual

Hasta el 10 de febrero pasado, en los episodios de El hotel de los famosos 2, se pudo ver la presencia de Juan Martino, quien afronta una grave denuncia en su contra por varios tipos de abuso sexual por parte de Flor Moyano, los cuales habrían ocurrido durante su estadía en el reality de El Trece.

juan martino expulsado.jpg

Sin embargo llegó el momento, y ese día se emitió el episodio donde se pudo ver cómo fue la expulsión de Martino del programa. “Estimados y estimadas, les pido que me presten atención porque tengo un anuncio importante para hacerles”, anunció el Chino Leunis, conductor de el ciclo.

“Como se habrán dado cuenta, Juanma no está en El Hotel. Como sabrán, nuestro objetivo es cuidarlos a todos. Que se sientan acompañados y a gusto en el certamen. Por eso decidimos apartarlo de la competencia”, comunicó, y varios de los participantes quedaron sin palabras.