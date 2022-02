Rocío Marengo se mostró otra vez feliz con Eduardo Fort en el cumple de Martita y Felipe

Martita fue quien mostró imágenes del festejo íntimo, que constó de una cena familiar, a tan solo nueve días de la muerte de su tutor legal.

"Feliz cumple para mí, aunque no estén todos los que me hubiesen gustado que estén", escribió primero la hija de Ricardo Fort en Instagram.

Luego, Martita Fort publicó varias historias en su red en la que se la ve soplando las velitas con Felipe, y arrojó con humor: "Ahora soy legal. 18".

Hace unos días, Rocío Marengo lanzó un profundo y fuerte mensaje en las redes sociales en las últimas horas que sorprendió a sus seguidores.

"No quiero escuchar el te lo dije.... Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía!! (emoji corazón roto)", expresó la modelo en sus historias.

Y amplió: "Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor! (emoji carita con llanto)".

Rocío Marengo: El ataque de furia en el programa de Marcelo Tinelli contra Eduardo Fort

Rocío Marengo está en pareja con Eduardo Fort, con quien anteriormente pasó por alguna crisis que ella misma expuso durante su participación en La Academia, a fines de 2021.

"La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, reveló por aquel entonces entre lágrimas.