La polémica revelación de Rocío Oliva sobre la tumba de Diego Maradona: "Fui al cementerio..."

En ese momento, Ángel de Brito, también invitado al ciclo de la diva, recordó que para ingresar al cementerio a visitar la tumba de Diego “tienen que autorizar los herederos”.

“Yo vivo en la misma calle sobre la que él está enterrado, solamente que a 15 cuadras de diferencia. En Bella Vista”, señaló Oliva para sorpresa de todos.

“Al principio no fui porque había mucha seguridad, había policías y demás. Pero conozco a mucha gente que tiene familiares en ese cementerio y me dicen: ‘venís conmigo como que vas a ver mi familiar y le llevás unas flores a Diego’”, contó.

“Estuve un ratito porque no quería comprometer a nadie, pero tuve mi despedida, la cual no había podido tener”, cerró Rocío Oliva.

Rocío Oliva se refirió al homenaje a Diego Maradona al que no fue invitada

Roció Oliva supo ser pareja de Diego Maradona y siempre se dijo que tras la ruptura, el ex futbolista estaba obsesionado con volver con ella. Antes de su muerte, mientras estaba como director técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata, ellos volvieron a acercarse.

La familia de Diego, sobre todo sus hijas Dalma y Gianinna, siempre le dieron la espalda y la ex del futbolista quedó afuera de los homenajes por los 62 años del Diez, en especial de la inauguración de un mega mural que tiene su cara en el barrio de Constitución, que pintó el artista Martín Ron.

“Feliz cumpleaños al número uno del mundo”, escribió la rubia en sus redes con una foto juntos.

Sobre su frase explicó: “Él era una persona muy sencilla, humilde, tal vez estaba más allá de todo, pero es con lo que me quedó, eso de compartir, de tener cero drama para todo, de ir a un lado y ser el último en irse, no ir a cumplir, y eso me hacía poner orgulloso”.

Sobre la inauguración del mega mural en homenaje al exjugador, Rocío quedó afuera. “No me invitaron, pero vi los murales porque están en el acceso que agarro todos los días”, reconoció la rubia a Intrusos, América.