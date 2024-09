Rodrigo Lussich reveló la impactante frase con la que Pampita confirmó su separación de Moritán

Y en su programa, el conductor de Socios del espectáculo contó que Alejandro Fantino le preguntó cómo estaba, y ella recurrió a su pasado para explicar su presente.

“‘Mirá, yo perdí una hija. Después de que vos perdés un hijo y salís adelante, aunque salir no vas a salir nunca. (…) Después de que salís de eso, salís de cualquier cosa”, reveló Rodrigo.

Luego detalló que Pampita casi no mira las redes sociales, para evitar “intoxicarse tanto”. “Ella dijo que no ve nada y que, por otra parte, tampoco la toca tanto lo que se pueda decir porque después de haber perdido una hija, no hay nada que sea tan grave”, agregó.

Sin embargo, la frase que le quedó grabada a Rodrigo fue una que le dijo a un técnico al que conoce hace años, y que le preguntó “¿Otra vez? ¿Te separaste de nuevo?’”. “Estaban ahí todos ustedes y se lo tuvo que decir el técnico”, le sumó Adrián Pallares.

En ese sentido, Lussich confirmó que Pampita seguía sin su alianza de casada y así le contestó al técnico: “Y… viste que yo cada cuatro o cinco años recambio”. “Esa frase la dijo Pampita ayer en la grabación, en el back, en el detrás de Los 8 escalones”, cerró.

Pampita 2.jpeg

Se supo cuál fue el detonante de la separación de Pampita y Roberto García Moritán

En las últimas horas, Ángel de Brito dio a conocer que la separación de Pampita y Roberto García Moritán es definitiva y avanzan para firmar el divorcio.

"La separación es definitiva. Avanza el divorcio", escribió el conductor de LAM en su cuenta de Twitter.

En otro posteo, Ángel reveló el motivo detrás de la ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán. "Las denuncias fueron el detonante del final. Buena fuente", añadió.

En su tuit, el periodista hizo referencia a la información que dio Yanina Latorre en LAM. La panelista contó que Moritán estaría involucrado en un caso de corrupción.

"Tiene una causa abierta porque habría nombrando a 384 personas en el tiempo que lleva en el cargo en el Gobierno de la Ciudad. En el Gobierno no están contentos con él. Jorge Macri no está contento con él", había dicho la angelita.

Aunque, por el momento, Pampita prefiere el silencio, hay una fuerte versión que indica que decidió hablar del fin de su relación en el programa de Susana Giménez en Telefe.