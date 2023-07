Rodrigo Tapari explicó qué pasó en su vivo de Instagram al ser detenido por oficiales armados en Bolivia

En el video se ve al artista siendo sorprendido por los efectivos que llegan armados desde atrás y lo detienen ante la sorpresa del intérprete solista.

Embed

"No sé qué pasó! En un rato les comunicamos la verdad no entiendo nada", se puso en la transmisión mientras Rodrigo Tapari era retirado del lugar escoltado por los policías.

Lo cierto es que tras el revuelo que generaron estas imágenes, horas después el cantante aclaró desde su cuenta de Instagram que todo se trató de una escena para un videoclip, llevando tranquilidad a sus fans.

"Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo! Todo es parte del mismo video clip acá en Bolivia que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!", explicó el ex cantante de Ráfaga desde sus historias de Instagram.

rodrigo tapari.jpg

Cómo fue el momento en que Rodrigo Tapari era "detenido" por efectivos armados en Bolivia

“Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema”, le dice Rodrigo Tapari a una de las personas armadas que le pedía que lo acompañe.

Acto seguido, el hombre de la fuerza de seguridad le pide que apague la cámara y que no hay tiempo para hablar. “Acompañanos por favor. Bajá la cámara, no me grabes”, le dijo uno de los uniformados ante la mirada llena de sorpresa del cantante que parecía no entender qué pasaba.

El video se había viralizado en las redes sociales y los internautas, al enterarse de que era una broma, opinaron al respecto. Algunos se rieron de la situación y otros se disgustaron por el uso de las armas y la detención, les pareció un acto de irresponsabilidad.