Rolando Barbano dio detalles de los motivos de la renuncia de Marina Calabró al programa de Lanata: "Me contó que..."

En charla con las cámaras de América Tv al llegar a la radio, Barbano contó cómo tomó esta decisión de Marina de dejar el ciclo donde trabajaban.

Embed

"Con tristeza porque es una gran compañera y una número uno. Una periodista admirable, una de las mejores de Argentina", indicó el periodista.

Y remarcó que Marina ya tenía en su cabeza tomar esta decisión hace tiempo: "Cuando salíamos, que se conoció que el programa iba a tener una hora menos, lo hablamos. A ella no le gustaba (la reducción de duración del ciclo) e intentó probar".

"Después terminé mi relación y no sé por qué ahora tomó la decisión. En marzo, cuando estábamos juntos, ella me contó que estaba incómoda y lo hablamos mucho", continuó Rolando Barbano.

Y cerró: "La decisión de irse de irse del programa la comentó conmigo cuando éramos novios en marzo. No sé por qué toma la decisión ahora. Ella nos comunicó a todos que se iba por motivos profesionales y que quería seguir su carrera en otro lugar".

rolando barbano.jpg

Marina Calabró reveló cuánta razón tenía su hermana Iliana sobre Rolando Barbano

A poco más de una semana del escandaloso desaire que Rolando Barbano le hizo a Marina Calabró en la entrega de los Martín Fierro, este martes el tema se reavivó con la noticia de la renuncia de la politóloga a Lanata sin filtro, Radio Mitre, donde precisamente compartía estudio con el periodista.

Dado que fue Ángel de Brito quien tiró el bombazo durante el mediodía en su programa de streaming, por la noche tuvo a Marina en un móvil en vivo en LAM, América Tv.

Así, en medio de la charla, el conductor indagó sobre la relación de Marina con su hermana mayor, Iliana Calabró, con quien ha sabido tener algún que otro encontronazo.

“¿En algún momento dijiste o pensaste ‘¿Iliana tenía razón’?”, quiso saber De Brito en referencia a su relación -por el momento terminada- con Barbano. “No, es que Iliana no lo conoce”, atinó a responder la menor de las Calabró un tanto sorprendida por la consulta.

Y a pesar de que desde el estudio, tanto el conductor como Yanina Latorre dieron por sentado que Iliana nunca aprobó el vínculo, Marina intentó hacerse la desentendida primero.

En tanto, luego reconoció: "Con Iliana también tuvimos nuestras agarradas. Yo creo que Iliana no estuvo bien cuando fue a PH y dijo lo que dijo, ni tampoco cuando habló sobre una relación que nosotros no habíamos hablado”.

Al tiempo que allí reveló sobre la mirada de su hermana sobre su presente sentimental: “Pero la verdad es que Iliana... es amorosa y en este caso me acompaña desde su lugar y no me juzga. Iliana nunca levanta el dedo, ¿viste? No me juzgó. (…) Iliana me dijo dos cosas que me parecieron importantes. Primero, me dijo ‘Dejá de clavarte puñales porque a veces el corazón tiene razones que la razón no entiende”.

“Y después me dijo otra cosa que también es un cliché, pero a mí me sirvió, que fue ‘Marina, pasamos miles. Si pasamos la muerte del Cala, somos invencibles. Así que está bien, me sirvieron las dos cosas que me dijo”, concluyó por último Marina Calabró en un intento por dar vuelta la página y mirar hacia adelante.