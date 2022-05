Romina Gaetani reveló su conversación privada con Pampita cuando la relacionaron con Benjamín Vicuña

Gaetani captura LAM 1.jpg Romina Gaetani contó en LAM la charla privada que mantuvo con Pampita, allá por 2009, por los rumores de romance con Benjamín Vicuña cuando protagonizaban Don juan y su bella dama.

“Y hubo un momento en la ficción donde estábamos bien, y teníamos que hacer una escena con un plano abierto, lejos y gritaron 'acción' y fue un beso, beso, y de verdad nunca escuchamos cuando dijeron 'corte'”, detalló la actriz.

Fue allí cuando Romina Gaetani confesó que ante el revuelo y los rumores de supuesto romance entre ella y Vicuña, hubo una conversación telefónica privada con Pampita, por entonces mujer del chileno. “No pasó a mayores, pero sé que hubo un comentario y rumores. Hablamos con Caro porque estaba preocupada, así que la llamé. La producción me pidió que la llame. Y además tenía buena onda con ella porque teníamos amigas en común, así que la conocía y habíamos compartido cosas”, se sinceró.

gaetani vicuña y pampita.jpg Según confió Romina Gaetani, la producción de Don Juan y su bella dama le pidió que aclarase los rumores de romance con Benjamín Vicuña frente a su por entonces mujer, Pampita.

En tanto, sobre si fue duro el momento de encarar la charla con la modelo, Gaetani concluyó segura de sí misma: “Cero. Si una mujer me dice ‘quiero hablar con vos’, le digo ‘si, mi amor, ningún problema’. Obvio que ella me agradeció que la haya llamado. Estuvimos como media hora larga hablando. Era una conversación de dos mujeres hablando de hombres y preguntándonos ‘cómo estas vos’ y ‘cómo estoy yo’. Todo bien. Muchas veces me pusieron en el lugar de ‘robamaridos’ que decís ‘no es verdad’, y me comí varios garrones”.

Romina Gaetani contó con quién está de novia

Romina Gaetani habló a fines de 2021 con el programa Implacables, El Nueve, y además de hablar su papel de villana en la ficción La 1-5/18, El Trece, reveló que está en pareja con un hombre ajeno a los medios.

La actriz dio una entrevista al programa que conduce Susana Roccasalvo y contó que volvió a apostar al amor de la mano de un médico cirujano. “Mi compañero actual me lo presentó una amiga, Maia Chacra. En la pandemia hubo mucho levante en Instagram, pero de gente que uno decía ‘pero si este me vio una sola vez en un evento’”, reveló Gaetani.

romina gaetani.jpg Romina Gaetani encontró el amor en un médico, según contó a fines de 2021.

Y remarcó: “Estoy muy bien. No puedo hablar mucho porque nos estamos conociendo desde hace pocos meses, pero ya me hago cargo”.

En tanto, cuando le consultaron sobre quién era el hombre en cuestión y si era conocido, expresó con cautela: “Es cirujano, pero no cirujano estético”. Y reconoció que alguna vez le pidieron casamiento en el pasado y que "se fue corriendo".