Romina Manguel reveló la medida que tomó con Elba Marcovecchio tras hablar de su relación con Lanata

Así las cosas, este jueves Romina Manguel se refirió al tema y, tras recordar los dichos a la viuda de Lanata, se sinceró. "La verdad es que yo le di un tiempo y dije 'bueno, me va a pedir disculpas, está dolida, es la primera nota después de la muerte de Lanata', porque no está bueno y no se puede decir cualquier cosa", confió entonces la periodista al tiempo que aseguró que "algún límite tiene que haber".

Y tras remarcar que es madre de dos hijas y que pueden hacerles algún comentario malicioso, explicó que hizo la denuncia contra Marcovecchio por la vía legal para limpiar su buen nombre. Y sobre lo que le molestó, confesó que la pasaron "varias cosas".

"A ninguna le gusta que le digan que hace favores, pero tengo 52 años, nunca me pasó y no es un camino que elegí", señaló en primer lugar. E inmediatamente remarcó: "Pero el Lanata que yo conocí, y al que amamos tanto todos, nunca tuvo que garparle a una mina ni siquiera un café. Es hacerlo quedar a él como un viejo pajero, cuando tuvo las mujeres más hermosas, más inteligentes y más divertidas de la Argentina porque él era un tipo inteligente y seductor".

Por último, Romina Manguel confió que el comentario de Marcovecchio fue como "ensuciar la amistad" que ella y Jorge Lanata mantuvieron durante tantos años, motivo por el cual decidió llevarla a la Justicia.

Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

El 14 de enero pasado, Elba Marcovecchio mantuvo un mano a mano con el conductor Ángel de Brito en LAM (América TV) y reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata", anunció el presentador antes de mostrar la última parte de la entrevista con la abogada.

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.

"¿Por ejemplo?", quiso saber el comunicador. "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más", agregó.