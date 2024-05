¡A pura emoción! Así fue el regreso de todos los participantes eliminados a Gran Hermano

Embed

Siguieron Damián Moya y Denisse González, quien le declaró su amor a Bautista Mascia. “Te quiero decir que ahora tenés un problema porque te estoy empezando a querer un poco. Acá estoy esperándote”, le confesó.

Luego continuó Federico 'Manzana' Farías que le dedicó unas tiernas palabras a Virginia Demo. "Sos una mujer muy fuerte, muy valiente. Seguí así, te quiero mucho. Te extraño con todo mi corazón. Seguí adelante que te quiero ver en la final", expresó el cantante.

Embed

Más adelante, Lucía Maidana, Rosina Beltrán, Sabrina Cortez, Zoe Bogach, Isabel De Negri y Williams López mandaron su mensaje. También lo hizo Paloma Méndez, quien le tiró un palito a Florencia Regidor. "Flor, para vos que me dijiste que no me merecía estar acá, te mando un beso gigante", disparó la rubia.

Florencia Cabrera, Coti Romero, Joel Ojeda, Hernán Onty y Lisandro Navarro, quien hinchó especialmente por los Bros, también los saludaron.

Por último, Mauro D'Alessio, la "pareja" de Furia dentro de la casa, envió un mensaje general y evitó nombrar a la tatuada, dejando así a jugadora más popular del reality helada ante la indiferencia de "su chico".

Embed

Lucía reveló el romántico mensaje que Nicolás de Gran Hermano le mandó a través del amigo de Martín

Este jueves Lucía Maidana estuvo en el programa de streaming Fuera de Joda (All Access) y mandó al frente a Nicolás Grossman cuando contó que le hizo llegar un tierno mensaje a través de Facundo, el amigo de Martín Ku que estuvo dentro de la casa por algunos días.

Lo cierto es que Lucia y Nicolás tenían un fuerte tensión romántica cuando convivían en el reality, pero tras la eliminación de la joven, el integrante de Los Bros comenzó una nueva historia de amor con otra compañera.

Sin embargo, la vuelta de la salteña a la casa hace unos días para el congelados lo desestabilizó totalmente y por eso decidió expresarle sus sentimientos.

"Luchi, el quilombo que hiciste... Entraste en la casa y Flor y Nico, separados ayer", deslizó el conductor Diego Poggi. "Para mí la mejor parte fue cuando Facu le dice a Nico, “¿pero vos hablaste algunos de estos temas con Flor?”, acotó La Tora.

Ese fue el pie perfecto para Lucia, quien acto seguido confesó: "Ayer Facu me agarra en privado y me dice: “Nico me dio un mensaje para vos”. "Djo que me quería y que pensaba en mí", reveló.

Y finalizó: "Pobrecito… Encima ellos hablaban en código con una palabra, que era yo, pero no la voy a decir".