Romina Uhrig sobre cómo comenzó su polémico romance con Walter Festa: "Yo estaba con..."

“Con Walter fue distinto. Yo estaba con Ariel, con el papá de Mía, mi hija mayor, y empiezo a trabajar en la municipalidad. El estaba como intendente y lo ayudamos para la campaña, y me entero por las primas de él que gustaba de mí, que le parecía muy linda, y que ellas –eso me cuentan después- le decían ‘no, es la mujer de mi primo’”, comenzó contando Romina sobre el inicio de la relación con Walter.

“Cuando él intendente yo empiezo a trabajar en privada, lo tuve que acompañar a una reunión que tenía en ese momento con Vidal, y con el papá de mi nena pasó un montón de cosas. Se enojó, todo un desastre, yo llorando, en un café, esperando a que él salga (Festa de la reunión), y él preguntándome que te pasa, no le quería contar, hasta que le cuento”, añadió la actual participante de Bailando 2023.

¿Cómo siguió? “Le dije que no entendía nada, si él le había dicho algo, me dijo que no…cuando me bajo del auto, me agarra la mano y me dice: ‘Bueno, es verdad, le dije que me gustabas mucho’. Me bajé llorando, ya a agarrar todas las cosas de mi casa, porque con el papá de mi nena pasó una situación que yo me enojé por lo que me había dicho. Agarré todo, a mi hija, y me fui a lo de mi hermana”.

“A todo esto, Walter me llamaba por teléfono, nunca lo atendí, pasaron 5 meses y él seguía, me llama y lo atendí. Fuimos a tomar algo, empezamos a charlar y me dio un beso…fue el beso más largo de mi vida”, relató y cerró: “Él tiene 20 años más que yo…al año me casó, al año siguiente tengo a mi nena y al año siguiente a mi otra nena. Fue todo como muy intenso”.

Embed

Se conoció el negocio secreto que le dio ganancias millonarias a Romina Uhrig y Walter Festa

En la casa de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig contó que entró al reality para darle un mejor presente económico a sus hijas. Sin embargo, con el correr de las semanas, en el afuera se empezó a conocer que eso, en realidad, no era así y que no estaba tan mal como decía.

De hecho, la ex diputada kirchnerista quedó en el centro de la escena mediática cuando salió a la luz que tanto ella como su marido, el ex intendente de Moreno, Walter Festa, estaban acusados de enriquecimiento ilícito en la Justicia.

Todo se remonta a marzo del 2018, en ese entonces Romina y su pareja fundaron una SRL con el nombre Arroyo del Centro. Con esa sociedad compraron varios autos para posteriormente adquirir una franquicia que los rente en la provincia de Córdoba y lograr un importante rédito económico.

Después de un tiempo, se conoció que ni la ex diputada ni el ex intendente de Moreno registraron los vehículos a su nombre. Por esa razón, cuando se supo ese dato, la Justicia dio inicio a la investigación por enriquecimiento ilícito.

Por medio de la firma Arroyo del Centro, Romina y Walter pudieron llegar a un acuerdo para abrir una franquicia de la rentadora de autos Cactus. Por lo que compraron decenas de vehículo para ponerlos a trabajar en Córdoba. “Los autos estaban a nombre de Cactus porque eran adquiridos en leasing operativo y se iban pagando con trabajo”, detalló Manuel Barrantes, uno de los dueños de la empresa, al portal Infobae.

Aunque todo iba a bien, debido a la pandemia por el coronavirus, tuvieron que cerrar la empresa de común acuerdo. “Tuvimos una situación similar en varias oficinas cuando se paralizaron las operaciones debido a la pandemia. Repentinamente nuestras operaciones pasaron a cero y fue imposible sostener las oficinas abiertas”, precisó Barrantes.

En ese ínterin, Walter Festa retiró los autos que había adquirido junto a Romina, pero optó por no ponerlos a su nombre sino que mantenerlos bajo el nombre de la empresa Cactus.

“Cuando se cierra una oficina, el franquiciado retira las unidades que ya tiene canceladas y debe transferirlas a su nombre. Desconozco exactamente que hizo Arroyo del Centro desde ese momento”, explicó Barrantes.

Finalmente, lo que trascendió fue que los vehículos terminaron en manos de personas cercanas a Romina y Walter, razón por la cual aún se encuentran investigados por la Justicia. De todos modos, la ex GH insiste en afirman que ella está ajena a la situación, más allá que su ex pareja sí está siendo investigada.