Romina Uhrig y Walter Festa fueron imputados por lavado de dinero: los detalles de la causa

Luego, dio más detalles acerca de la causa y destacó: “Ella en el último tiempo adquirió mayor notoriedad porque fue finalista de Gran Hermano. A ambos los están imputando por el delito de lavado dinero, hay una causa que está en la justicia federal de Moreno”.

“La fiscalía está pidiendo una serie de medidas, y hay una causa que se estaba tramitando en la justicia provincial donde se investigaba a Festa por enriquecimiento ilícito como funcionario público. De esa causa se desprende esto de ahora”, explicó.

Además, en cuanto al accionar dentro de la investigación, Alegre mencionó: "Se está solicitando información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles. Una casa en un barrio privado en la zona de General Rodríguez y un predio comprada en Salta, Cafayate".

“Al mismo tiempo está pidiendo información al registro de la propiedad de inmuebles y al registro de Buques y Yates. Hay una cuestión patrimonial de fondos que la Justicia cree son indicios para iniciar una investigación por lavado de dinero", completó.

Romina Uhrig Walter Festa

Agostina de Gran Hermano confesó qué siente por Romina y Analía Franchín lanzó un comentario desubicado

Agostina Spinelli cambió drásticamente su juego luego de la visita de Romina Uhrig a la casa de Gran Hermano (Telefe). La policía, oriunda de San Fernando, creó una vínculo estrecho con la ex diputada kirchnerista.

Ahora, ambas se reencontraron en A la Barbarossa. En el ciclo matutino, Georgina Barbarossa no evitó preguntarles por el shippeo -Agosmina- en las redes tras conocerse que Agos se separó de su novia.

"¿Cómo es la relación de ustedes dos? Yo ví cómo se saludaron cuando llegó Romina. A mí no me saludás con tanto amor. Me dio un poco de celos", advirtió la conductora. "No mientras Geo..", fue la reacción de Romina.

Pía Shaw indagó más y quiso saber por los sentimientos de Agos con la ex diputada kirchnerista. "Es hermosa. Es una mujer hermosa", remarcó la policía. En ese instante, Analía Franchín intervino y remató: "Corte y confección, mi amor. Tijera. Corte y confección".