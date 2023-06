Romina Uhrig habló de las despiadadas críticas que recibió y explicó por qué sufrió en Gran Hermano 2022

Y fundamentó: “Yo extrañaba a mis nenas, y la producción me decía que me quedara tranquila, que si pasaba algo me iban a avisar. Pero era extrañarlas mucho, hasta que un día di vuelta las fotos (que tenía de ellas en la casa) y me decía: ‘Tengo que seguir’. Y me jugaba en contra el pensar si valdría la pena lo que estaba haciendo, porque nunca dije que entré por una casa (de premio), entré a algo que a mí siempre me gustó: estar en la tele, conducción, teatro. Yo no paro, sigo estudiando”.

Embed

Y sobre lo que se habló afuera de la casa de ella, Romina Uhrig reconoció: “Me enteré que Laura Ubfal me defendió y Marisa Brel no, pero no es algo que quiera ver: lo que hace mal no lo veo, y la gente opina porque es gratis opinar, pero no se pone en el lugar del otro”.

“Yo sé dónde me exponía, pero no imaginé que lo harían con tanta maldad, no sé si es porque estuve en la política, pero con mis hijas también”, remarcó la ex diputada.

Y cerró firme: “Yo estoy muy tranquila. Además soy una mujer muy creyente. Muchos de los que me conocen me preguntaron cómo hice para aguantar tanto, y yo oraba todas las noches y sé que Dios me dio las fuerzas. Sí me duele que haya gente tan mala que no piensa en mis hijas, por ahí en la más grande, que sufrió un montón, y nunca imaginé que podría pasar”.

romina uhrig 1.jpg

Romina Uhrig contó cuántas cirugías se hizo y reveló de cuál se arrepiente

Luego de haber contado que fue víctima de abuso cuando era niña, Romina Uhrig volvió a abrir su corazón y reveló esta vez cuántas cirugías estéticas se hizo y por qué.

La ex participante de Gran Hermano 2022 estuvo en el programa de Georgina Barbarossa y contó que en su juventud se sentía “insegura” con su cuerpo.

Tal como dijo en su video de presentación en el reality, la exdiputada reconoció haber pasado por el quirófano en varias ocasiones. “Yo me hice varias cirugías”, indicó tras la consulta de la conductora de A la Barbarossa.

Y detalló: “Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía”. Y explicó: “Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”.

Luego, Romina contó que se arrepintió de haberse sometido a una rinomodelación: “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme”.