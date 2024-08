Rosina Beltrán recordó el tremendo accidente que le cambió la vida: "Volví a nacer"

Luego, profundizó en como eso le hizo cambiar su forma de ver la vida y reconoció: “A partir de ahí fue como que volví a nacer, y agradezco todos los días que la vida me dio una oportunidad y vivo como si no hubiera un mañana. Conecto mucho con la muerte porque la viví muy de cerca”.

“Vos no sabes si mañana vas a estar acá, entonces disfruta esto al máximo porque esta experiencia es única. Muchas veces nos pasan boludeces en el día a día, que quizás te amargás o estresás por boludeces, y la realidad es que hay cosas mucho más importantes", analizó.

Y continuó: "No te digo que no tengo malos días, porque los recontra tengo y lloro en mi casa. Pero a veces siento que no tengo tiempo para estar mal, porque tengo como tantas cosas en mi cabeza, que a veces lloro y sigo".

"Es así, la realidad que es eso. Mi esencia es de alegría, soy divertida, me muestro como soy, ya me conocieron en la casa, pero también tengo mis días y hay que normalizar no estar bien siempre", concluyó.

Rosina Beltrán de Gran Hermano mostró el doloroso video del tatuaje en el labio: "Seguí mi corazonada"

Rosina Beltrán de Gran Hermano 2023 mostró el video del tatuaje que se hizo hace exactamente un año en una zona particular de su cuerpo y mostró cómo sufrió durante la sesión.

La uruguaya mostró cómo fue el doloroso tatuaje que se hizo en la boca donde se animó a tatuarse la palabra éxito en la parte interior de su labio inferior.

“Hoy hace un año exacto que me hice este tatuaje. Aún no sé cómo me dio. Seguí mi corazonada del momento, jaja”, describió Rosina Beltrán en una historia que subió a Instagram.

La morocha compartió el momento en que se encontraba en la sesión del tattoo y hasta incluso se le escapa un insulto sobre el final por cómo le dolía y respiraba profundo para soportar las agujas.

“Un año exacto que lo tengo, ustedes ya lo conocen. Me acuerdo que lo tuve que repasar, porque a la semana se me había borrado y me quedó. Esperemos que me dure, por muchos años más”, dijo luego Rosina mostrando cómo quedó su tatuaje en la boca.

La uruguaya quedó eliminada de la casa de Gran Hermano 2023 en mayo de este año con casi el 60 por ciento de los votos del público en una apasionante definición con Catalina Gorostidi.

Una vez fuera del reality, Rosina siguió adelante con su carrera de modelaje y se muestra muy activa desde las redes sociales en constante comunicación con sus seguidores.