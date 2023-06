Rusherking reveló la terminante decisión de María Becerra y la China Suárez con él tras separarse

Embed

El cantante contó que sus ex novias procedieron de idéntica manera una vez que terminaron el romance. "Cuando te separas, ¿dejás de seguir virtualmente?", le consultó Andy Kusnetzoff. Y Rusherking respondió seguro: "No".

Y el conductor radial le repreguntó: "¿Te dejan de seguir a vos?". Y el artista sentenció: "Sí". Y amplió: "En Instagram podés silenciar. Es como para mostrarle al afuera que terminaste. Es como para mostrarle algo a los demás".

Y además contó cómo es cuando está enamorado de alguien: "Cuando quiero a alguien soy intenso. Pero no pesado, tóxico. Como que doy todo por esa persona. O sea, tengo una forma de querer muy intensa".

rusherking 1.jpg

Mar Lucas admitió su relación con Rusheking: "Me cuida mucho"

Después de la abrupta e inesperada separación de la China Suárez, pasaron sólo un par de semanas para que Rusherking fuera relacionado con otra bella mujer. En este caso, la influencer española Mar Lucas quien también se mueve en el mundo de la música.

Fue desde una publicación de Twitter de El Ejército de LAM donde se pudo ver la primera imagen de la flamante pareja un par de días atrás.

“Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire”, escribió la cuenta del programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV e inmediatamente la palabra de ambos comenzó a estar entre las más buscadas.

Así las cosas, en las últimas horas fue Mar quien rompió el silencio en una entrevista con la influencer mexicana Paola Sasso cuando ésta le preguntó por el romance y otra vez fue LAM quien dio a conocer sus palabras.

“Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con el? ¿No andas con él?”, fue al hueso la presentadora mientras la española se reía nerviosa.

Y tras taparse unos segundos la cara, Mar atinó a deslizar “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”. Pero la entrevistadora quiso saber por qué no había algo más y tras preguntarle si le hacía falta un ramo de rosas y una historia de película para darle el sí, Mar mas nerviosa todavía señaló “No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”.

En tanto, en un intento por desviar la conversación, la española agregó: “Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”. “Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguirle luchando”, concluyó entonces la entrevistadora mientras Mar reía de los nervios.