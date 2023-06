Sorpresivamente Mar Lucas admitió su relación con Rusheking: "Me cuida mucho"

Así las cosas, en las últimas horas fue Mar quien rompió el silencio en una entrevista con la influencer mexicana Paola Sasso cuando ésta le preguntó por el romance y otra vez fue LAM quien dio a conocer sus palabras. “Hay rumores de que andas con Rusherking... Yo estuve stalkeando así y de repente salías con una chamarra muy similar a la de él, ¿andas con el? ¿No andas con él?”, fue al hueso la presentadora mientras la española se reía nerviosa.

Y tras taparse unos segundos la cara, Mar atinó a deslizar “No, no, somos amigos, nos llevamos muy bien, la pasamos muy bien y ya...”. Pero la entrevistadora quiso saber por qué no había algo más y tras preguntarle si le hacía falta un ramo de rosas y una historia de película para darle el sí, Mar mas nerviosa todavía señaló “No sé. De momento, somos amigos y ya. Y muy buen rollo, me cuida mucho”.

En tanto, en un intento por desviar la conversación, la española agregó: “Él me da muchos consejos en la música, porque lo admiro un montón y es un artista increíble. Me da buenos consejos, me ayuda mucho en la música... Y nada, muy bien”. “Y síguela luchando, papá. Si quieres a esta reina, hay que seguirle luchando”, conluyó entonces la entrevistadora mientras Mar reía de los nervios.

Al igual que la China Suárez, Rusherking tampoco esconde su nuevo amor: el primer video junto a Mar Lucas

Tras mostrarse en sus redes sociales cerca de la española Mar Lucas, hace unos días se viralizó un video de la joven junto a Rusherking disfrutando de la noche madrileña, blanqueando en cierta forma su nuevo romance, a dos meses de su abrupta separación de la China Suárez.

Y como si se hubieran puesto de acuerdo en presentar sus flamantes relaciones, al igual que Eugenia -que se mostró públicamente con Lauty Gram en Montevideo- Rusherking fue registrado bajo la lente de una cámara de video con la popular influencer oriunda de Barcelona en la noche madrileña.

El video fue difundido por la cuenta de Tik Tok @tumusicahoy, donde se lo ve a Rusherking y Mar Lucas -de un extraordinario parecido a la China Suárez- a la salida de un boliche, llevando cada un vaso en su mano.

Allí, ella le habla mirándolo a los ojos mientras el rapero santiagueño la escucha atento y pareciera estar a punto de besarla, si bien eso no llega a verse en la grabación. En tanto, tras unos segundos Rusher se percató que los estaban grabando, por lo que giró y miró fijo al celular que lo capturaba. ¡Piedra libre!