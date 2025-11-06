China Suárez se enfureció y cruzó con todo a Yanina Latorre tras una fuerte versión sobre Mauro Icardi

"Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo Euge. Y los 3 embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo! Andá a comprar carteras! Besis", fue la letal respuesta de Latorre que compartió en sus historias virtuales luego de mostrar el mensaje de la actriz y anunciar: "Le entró la balubi y respondió".

Pero claro que eso no fue todo, porque tras su picantísimo mensaje de X, desde sus historias virtuales de Instagram arremetió con todo. "Vicuña le regaló una chacra. El productor le regaló series, que fueron un fracaso y un Martín Fierro en Miami. Y el novio actual regala carteras", señaló a modo de recordatorio en sus ya clásicos posteos con fondo negro y letras blancas.

Al tiempo que agregó letal: "Y ella está tan ocupada, que además de acompañar al novio a inyectarse, me contesta en X". Y concluyó fiel a su estilo directo y sin filtro: "Y casi me olvido... Rusherking le regaló un auto. Logros...".

IG Yanina Latorre contra China Suárez 2

Qué fue lo que dijo Yanina Latorre que enfureció tanto a la China Suárez

Mauro Icardi estaría atravesando un momento decisivo en su futuro deportivo. Según versiones que circulan desde Turquía, el Galatasaray analiza seriamente su continuidad, no solo por cuestiones futbolísticas, sino también por la exposición mediática que rodea al delantero desde su separación de Wanda Nara.

En los últimos meses, Icardi incrementó su presencia en redes sociales, donde comparte imágenes y momentos íntimos junto a la China Suárez. Esa sobreexposición, sumada a los viajes y a cierta falta de compromiso con el club que lo respaldó durante su recuperación, habría generado malestar en la dirigencia, que pretende que el jugador mantenga un perfil más bajo y una conducta profesional.

“El club está enojado, le llamó la atención varias veces porque se tomó vacaciones en sus días libres. Él, en vez de irse a Milán con la China, podía quedarse a seguir con la recuperación. El finde pasado, se fue al hotel Armani con la novia. Que lo haga, pero que no lo muestre, así uno no se entera”, contó Yanina Latorre en El Observador. Además, la panelista remarcó: “Icardi muestra todo lo que hace, y al club no le gusta la actitud”.

En ese sentido, Latorre aseguró que “Icardi tiene todos los boletos para que no le renueven el contrato”. Según reveló, el representante del futbolista confirmó que todavía no hubo una propuesta formal por parte del Galatasaray, aunque esperan una definición antes de fin de año. Si no llega una oferta concreta en diciembre, el entorno del jugador comenzará a escuchar alternativas de otros equipos interesados.

Mientras tanto, el delantero continúa lidiando con un conflicto personal que también lo mantiene en el centro de la atención mediática: la restitución internacional de sus hijas, a quienes busca traer nuevamente a Europa, más precisamente a Turquía.

De esta forma, el futuro de Icardi parece estar en una encrucijada entre su carrera profesional y su vida privada, dos aspectos que hoy se mezclan y generan tensión dentro del club que, hasta hace poco, lo consideraba una de sus principales figuras.