Explota el escándalo: Lowrdez Fernández desmintió ser querellante contra su ex, Leandro García Gómez

De esta manera, una vez que esa versión se hizo completamente viral, la cantante no dudó en salir a responder a todos los que se hicieron eco de esa versión y aclaró tajante: "Esto no es cierto", reposteando uno de los muchos titulares que anunciaban que ella sería querellante en la causa que deberá enfrentar su ex.

Vale señalar que en el ámbito judicial el querellante es la persona que se presenta como acusadora en un proceso penal, con la intención de que se haga justicia en nombre de la víctima. El querellante no se limita a señalar un hecho, sino que toma acción en el juicio, presenta pruebas y sostiene su postura legal a lo largo del proceso, a diferencia del denunciante.

IG Lowrdez Fernández desmiente ser querellante de su ex

Qué dice el documento que expone el calvario que vivió Lowrdez Fernández en su relación con Leandro García Gómez

En A la tarde (América TV) salió a la luz, en exclusiva, un documento judicial que revela los impactantes detalles del calvario que habría sufrido Lowrdez Fernández, integrante del grupo Bandana, durante su relación con Leandro Esteban García Gómez. El acusado permanece con prisión preventiva y enfrenta un embargo de 15 millones de pesos. Según explicó la periodista Cora Debarbieri, el expediente —de casi 40 páginas— expone una serie de episodios de violencia física y psicológica presuntamente ejercidos sobre la cantante.

De acuerdo con lo consignado, el 1° de octubre, alrededor de las 15:30, Fernández y García Gómez protagonizaron una fuerte discusión en el departamento que compartían. En medio del conflicto, él le habría dado golpes de puño en la cabeza y en el rostro, lo que provocó que ella cayera al suelo. Mientras permanecía en el piso, el agresor continuó con patadas dirigidas a la zona de las costillas. Los pedidos de auxilio de la artista alertaron a una vecina, que, al escuchar los gritos y los ruidos violentos, decidió llamar al 911.

La intervención policial se produjo cerca de las 18 horas. Los agentes le ordenaron a García Gómez retirarse del lugar. Más tarde, Lowrdez, visiblemente alterada, se comunicó con una persona de confianza para contarle lo ocurrido y relatar que su pareja la había dejado encerrada, sin llaves ni cargador de celular. A raíz de esta situación, su madre, Mabel López, realizó la denuncia que dio inicio al proceso judicial.

Debarbieri destacó que el expediente incluye la declaración de Fernández —quien niega los hechos— y los informes elaborados por los profesionales que intervinieron. Según las evaluaciones médicas y psicológicas, las lesiones visibles y las contradicciones en su relato serían indicios compatibles con un contexto de temor y sometimiento. La periodista remarcó que los peritos lograron reconstruir parte del episodio a partir de las marcas físicas, los silencios y los testimonios del entorno cercano de la artista.

El documento también recopila relatos de amigas y allegados de Lowrdez, quienes describen situaciones en las que su expareja la habría aislado, amenazado y retenido en su domicilio en distintas oportunidades. En el ciclo televisivo subrayaron que el expediente no solo evidencia la gravedad de los hechos, sino que además refleja la realidad que enfrentan muchas víctimas que no logran pedir ayuda a tiempo.